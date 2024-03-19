Семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области

Мать и трое детей заживо сгорели в пожаре в Свердловской области

В ночь с 18 на 19 марта в поселке Ис Свердловской области случился пожар. В результате скончались 40-летняя Алена, ее 17-летняя дочка и два сына, которым было 11 и 10 лет.