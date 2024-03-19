Семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Спастись удалось двум другим детям Алены. Это 20-летняя девушка и грудной ребенок.
В местной школе сообщили, что семья была очень хорошей. Погибшая женщина с отцом детей давно не проживала, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге воспламенилась квартира с тремя детьми. Пострадала их мать. 20 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, еще до приезда спасателей. 10 гражданам выйти на улицу помогли пожарные. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали.