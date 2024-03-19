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Мать и трое детей заживо сгорели в пожаре в Свердловской области

Семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области

19 марта 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney

Мать и трое детей заживо сгорели в пожаре в Свердловской области

В ночь с 18 на 19 марта в поселке Ис Свердловской области случился пожар. В результате скончались 40-летняя Алена, ее 17-летняя дочка и два сына, которым было 11 и 10 лет.

Спастись удалось двум другим детям Алены. Это 20-летняя девушка и грудной ребенок.

В местной школе сообщили, что семья была очень хорошей. Погибшая женщина с отцом детей давно не проживала, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге воспламенилась квартира с тремя детьми. Пострадала их мать. 20 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, еще до приезда спасателей. 10 гражданам выйти на улицу помогли пожарные. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Семья#Огонь#Дом#Трагедия#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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