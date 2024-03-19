Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Судя по данным с могилы, другой похороненный боец погиб в конце 2023 года — Виталий Лычаков. Также на «Пихтовых горах» появилась могила Сергея Каримова, похороненного в январе 2024 года. А боец СВО Андрей Кирик погиб на СВО 12 января в возрасте 38 лет. Также на Аллее славы 4 января 2024 года похоронен погибший в зоне спецоперации 46-летний Вадим Лалаев.