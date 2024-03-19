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В Нижнем Тагиле на Аллее славы появились шесть новых могил бойцов СВО

Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле

19 марта 2024, 09:17
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на Аллее славы появились шесть новых могил бойцов СВО

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на Аллее славы кладбища «Пихтовые горы» появились шесть свежих могил бойцов СВО.

Шестеро бойцов из Нижнего Тагила были похоронены на кладбище «Пихтовые горы» в начале 2024 года. Среди них 22-летний Артем Шишарин, погибший 11 февраля, а также 30-летний Владимир Манаенков, погибший на СВО 15 января.

Судя по данным с могилы, другой похороненный боец погиб в конце 2023 года — Виталий Лычаков. Также на «Пихтовых горах» появилась могила Сергея Каримова, похороненного в январе 2024 года. А боец СВО Андрей Кирик погиб на СВО 12 января в возрасте 38 лет. Также на Аллее славы 4 января 2024 года похоронен погибший в зоне спецоперации 46-летний Вадим Лалаев.

Фото: tagilcity.ru
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