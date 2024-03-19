Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Шестеро бойцов из Нижнего Тагила были похоронены на кладбище «Пихтовые горы» в начале 2024 года. Среди них 22-летний Артем Шишарин, погибший 11 февраля, а также 30-летний Владимир Манаенков, погибший на СВО 15 января.
Судя по данным с могилы, другой похороненный боец погиб в конце 2023 года — Виталий Лычаков. Также на «Пихтовых горах» появилась могила Сергея Каримова, похороненного в январе 2024 года. А боец СВО Андрей Кирик погиб на СВО 12 января в возрасте 38 лет. Также на Аллее славы 4 января 2024 года похоронен погибший в зоне спецоперации 46-летний Вадим Лалаев.