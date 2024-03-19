Специалист назвала меры предосторожности для горного туризма

Профессиональный спасатель, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Гогина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, как вести себя в горах, чтобы избежать подобных ситуаций. Она подчеркнула, что, если у туристов есть опыт и хорошая подготовка, то в маршрут идти можно. Однако очень важно, чтобы группа зарегистрирована, то есть нужно заранее сообщить о маршруте. Эта информация может быть важной в случае ЧП и помочь спасателям быстрее найти пропавших. Кроме того, рекомендуется всегда быть на связи по телефону.