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Специалист назвала меры предосторожности для горного туризма

19 марта 2024, 19:31
На Камчатке произошла трагедия — 11 туристов были затянуты снежной лавиной в районе перевала Красноармейского. Двое человек погибли. Тело одного из них удалось откопать туристам самостоятельно, а спасатели нашли второе тело только сегодня. Остальных пострадавших успешно эвакуировали.

Группа шла по гребню, когда сильный порыв ветра свалил их вниз по склону, после чего на них обрушилась лавина. Тело 44-летней Татьяны Некрасовой было обнаружено вчера. Тело 19-летнего Глеба Пылева удалось вытащить из-под завала только утром.

В начале марта пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупреждала, что выходить в горы очень опасно, поэтому организаторы экстремальной поездки могут быть привлечены к уголовной ответственности. Согласно статье 238 УК РФ «Оказание услуг несоответствующего качества, которые повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек», это может привести к лишению свободы на срок от шести до десяти лет.

Профессиональный спасатель, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Гогина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, как вести себя в горах, чтобы избежать подобных ситуаций. Она подчеркнула, что, если у туристов есть опыт и хорошая подготовка, то в маршрут идти можно. Однако очень важно, чтобы группа зарегистрирована, то есть нужно заранее сообщить о маршруте. Эта информация может быть важной в случае ЧП и помочь спасателям быстрее найти пропавших. Кроме того, рекомендуется всегда быть на связи по телефону.

Еще один важный совет — не переоценивать свои силы и быть готовым изменить планы, если погодные условия изменяются. Гогина привела пример, когда она сама решила не продолжать восхождение на вулкан из-за своих физических возможностей, хотя ее подруга успешно справилась с маршрутом. Эксперт также подчеркнула, что при походе в горы необходимо надевать яркую одежду, чтобы человека было легче увидеть. Помимо этого, пригодятся различные средства для привлечения внимания и обозначения местоположения.

Несмотря на то, что точно предсказать лавину практически невозможно, можно быть готовым к такому случаю. Если у туристов хорошая физическая подготовка и знания о том, как действовать в случае лавины, шансы на выживание есть.

Важно иметь при себе необходимые средства для выживания, такие как вода, еда и средства связи, подчеркнула эксперт.

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