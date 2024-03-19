Специалист назвала меры предосторожности для горного туризма

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
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Группа шла по гребню, когда сильный порыв ветра свалил их вниз по склону, после чего на них обрушилась лавина. Тело 44-летней Татьяны Некрасовой было обнаружено вчера. Тело 19-летнего Глеба Пылева удалось вытащить из-под завала только утром.
В начале марта пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупреждала, что выходить в горы очень опасно, поэтому организаторы экстремальной поездки могут быть привлечены к уголовной ответственности. Согласно статье 238 УК РФ «Оказание услуг несоответствующего качества, которые повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек», это может привести к лишению свободы на срок от шести до десяти лет.
Профессиональный спасатель, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Гогина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, как вести себя в горах, чтобы избежать подобных ситуаций. Она подчеркнула, что, если у туристов есть опыт и хорошая подготовка, то в маршрут идти можно. Однако очень важно, чтобы группа зарегистрирована, то есть нужно заранее сообщить о маршруте. Эта информация может быть важной в случае ЧП и помочь спасателям быстрее найти пропавших. Кроме того, рекомендуется всегда быть на связи по телефону.
Еще один важный совет — не переоценивать свои силы и быть готовым изменить планы, если погодные условия изменяются. Гогина привела пример, когда она сама решила не продолжать восхождение на вулкан из-за своих физических возможностей, хотя ее подруга успешно справилась с маршрутом. Эксперт также подчеркнула, что при походе в горы необходимо надевать яркую одежду, чтобы человека было легче увидеть. Помимо этого, пригодятся различные средства для привлечения внимания и обозначения местоположения.
Несмотря на то, что точно предсказать лавину практически невозможно, можно быть готовым к такому случаю. Если у туристов хорошая физическая подготовка и знания о том, как действовать в случае лавины, шансы на выживание есть.
Важно иметь при себе необходимые средства для выживания, такие как вода, еда и средства связи, подчеркнула эксперт.