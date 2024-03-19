Стая бездомных собак напала на мальчика в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Мальчика спасла женщина, которая шла мимо. По словам его мамы, собаки не успели причинить ему серьезных травм, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По факту инцидента в Следкоме проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы, а также устанавливается тяжесть вреда школьнику, рассказали в пресс-службе регионального СК.
По результатам проверки сотрудники Следкома примут соответствующее решение.
Напомним, 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге бродячая собака напала на 13-летнюю девочку. После этого школьница обратилась к врачам.