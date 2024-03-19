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Стая бездомных собак напала на мальчика в центре Нижнего Тагила

Стая бездомных собак напала на мальчика в центре Нижнего Тагила

19 марта 2024, 11:48
Фото: 1MI
На девятилетнего мальчика в Нижнем Тагиле набросились бездомные собаки. Инцидент произошел на проспекте Мира 16 марта 2024 года.

Мальчика спасла женщина, которая шла мимо. По словам его мамы, собаки не успели причинить ему серьезных травм, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

По факту инцидента в Следкоме проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы, а также устанавливается тяжесть вреда школьнику, рассказали в пресс-службе регионального СК.

По результатам проверки сотрудники Следкома примут соответствующее решение.

Напомним, 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге бродячая собака напала на 13-летнюю девочку. После этого школьница обратилась к врачам.

В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
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