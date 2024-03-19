Тагильские школьники вышли в полуфинал областного конкурса «Классный лидер»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В полуфинале примут участие 20 лучших школьников, которых отобрали по итогам заочного этапа. Это был творческий конкурс.
Нижний Тагил представят двое учащихся из советов старшеклассников школы №50 — Полина Юсупова и Матвей Царев (юниор лига). А Марика Хохлова поборется за победу в премьер лиге. Она учится в школе № 69.
Тагильчане отправились в Екатеринбург. Там им предстоит провести собственное мероприятие, при этом команды будут смешанные. Поддерживать их будут наставники.
Ранее Анастасия Декабрьская, школьница из Нижнего Тагила, стала на соревнованиях призером по настольному теннису. Она смогла завоевать бронзовую медаль.