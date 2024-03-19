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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

Тагильские школьники вышли в полуфинал областного конкурса «Классный лидер»

Тагильские школьники вышли в полуфинал областного конкурса «Классный лидер»

19 марта 2024, 14:18
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Три школьника из Нижнего Тагила вышли в полуфинал областного конкурса «Классный лидер». Это учащиеся образовательных учреждений № 50 и № 69.

В полуфинале примут участие 20 лучших школьников, которых отобрали по итогам заочного этапа. Это был творческий конкурс.

Нижний Тагил представят двое учащихся из советов старшеклассников школы №50 — Полина Юсупова и Матвей Царев (юниор лига). А Марика Хохлова поборется за победу в премьер лиге. Она учится в школе № 69.

Тагильчане отправились в Екатеринбург. Там им предстоит провести собственное мероприятие, при этом команды будут смешанные. Поддерживать их будут наставники.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Ранее Анастасия Декабрьская, школьница из Нижнего Тагила, стала на соревнованиях призером по настольному теннису. Она смогла завоевать бронзовую медаль.

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