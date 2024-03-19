Телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой РФ

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
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Updated Сегодня, 20:01
Причиной для получения российского паспорта стал брак с российским певцом Владом Топаловым. Кроме того, Тодоренко уже несколько лет проживает на территории России. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на SHOT.
Тодоренко самостоятельно подала документы на получение российского гражданства. Она также зарегистрировала свою деятельность в Федеральной налоговой службе (ФНС), чтобы работать и платить налоги в России как гражданка этой страны.
По данным издания, 33-летняя Регина Тодоренко занимается шоу-бизнесом и торговлей.
Телеведущая родилась в Одессе. В сентябре 2022 года она была включена в список санкций Украины, вместе с Таисией Повалий, Анной Лорак и Анной Седоковой.