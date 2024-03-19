Телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой РФ

Популярная телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России. Известность пришла к ней после участия в украинской телепередаче «Орел и Решка». Она также была членом жюри в шоу «Маска» на НТВ. Кроме того, Тодоренко исполняет песни и записала несколько собственных треков.