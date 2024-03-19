Уход за домашними животными может перерасти в экопривычку

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Одним из самых важных критериев для содержания 6 домашних животных является наличие большой площади жилья. Когда Петровы жили в городской квартире, то могли позволить себе завести только двух кошек, но после переезда в собственный дом, взяли еще 3 пушистых друга и собаку.
Когда мы жили в Екатеринбурге, то были только кот и кошка. В собственном доме поголовье кошачьих у нас существенно приросло. К ним добавились пара котят и один «завидный» жених, который пробрался на приусадебный участок. В сельских условиях с такими «друзьями» несколько легче. Если в городе мы не могли себе позволить держать «охранника», то в частном доме для наших «братьев меньших» просто раздолье, — рассказала Ольга.
Однако не все проблемы, связанные с уходом за любимцами, исчезают после смены условий проживания. Например, выбор кошачьего лотка и наполнителя для него — все также важны. Всего для «живого уголка» хозяевам приходится выставлять три лотка для туалета. Наполнителель же выбирался путем проб и ошибок. Все для того, чтобы избежать лишнего запаха, пыли и грязи.
Еще в городской квартире мы использовали силиконовый наполнитель. Его потребительские качества многим известны: хорошо впитывает жидкость и запирает запах. Способ утилизации очень прост — его выбрасывают в мусорный контейнер, он не подлежит никакой переработке и попадает на полигоны для захоронения. При большом количестве кошек он стал не только сильно отягощать семейный бюджет, но и своим весом превышать в некоторые дни объемы мусора, что семья выкидывала в общий контейнер, — делится мнением хозяйка.
Именно поэтому семья Петровых стала искать другие варианты наполнителя кошачьего туалета. Тогда же семья и узнала, что некоторые типы этого продукта пригодны даже для экологической утилизации.
Производители разделяют наполнители на две категории: комкующиеся и впитывающие. Их также можно различить по исходному материалу (бентонитовые — в основе глина, силикагелевые, а также из растительных материалов). Проживая в условиях квартиры, можно приобретать наполнители, смывающиеся в унитаз (на упаковке товара есть специальный знак). В основном они состоят из растительных волокон. Бентонитовые и силикагелевые так утилизировать, конечно же, не получится: материал набухнет от воды и перекроет канализационные стоки. Подобным наполнителям одна дорога — через мусорный контейнер на полигон ТКО.
Проживая в загородном доме, Ольга Петрова поняла, что смывать в канализационную систему кошачьи наполнители — не выход из-за отсутствия централизованной канализации. Свердловчане нашли другой выход — отправлять наполнитель из растительных материалов в компостную яму. Там «кошачий туалет» преобразуется с другими растительными отходами в перегной.
Я не могу сказать точно по срокам, но одного сезона вместе с другими растительными отходами, вполне достаточно, чтобы преобразовать все в плодородную землю. Теперь не приходится килограммы этих отходов переносить в мусорный контейнер общего пользования, — пояснила Ольга.
Вопросы, возникающие во время ухода за домашними животными, стали обсуждать и в рамках просветительского проекта «Экодом». Так, руководитель проекта экодом «Народный» в Нижнем Тагиле Наталья Светлакова рассказала, что в последнее время посетители стали интересоваться этой темой.
Наполнители туалетов для животных относятся к неперерабатываемым отходам, если они попадают на линию сортировки, то продолжают свой путь — на полигон. Есть два экологичных варианта для утилизации наполнителя, это канализационные стоки и компостирование. Для них подходят наполнители из минерального или растительного сырья. С этими особенностями приходится знакомить тагильских «кошатников», когда они посещают наш экодом, — рассказала Наталья Светлакова.
Она также призвала всех любителей животных сделать важный шаг к экологически ответственному содержанию «братьев наших меньших» — подумать об утилизации содержимого туалетных лотков.
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