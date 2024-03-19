Уход за домашними животными может перерасти в экопривычку

Производители разделяют наполнители на две категории: комкующиеся и впитывающие. Их также можно различить по исходному материалу (бентонитовые — в основе глина, силикагелевые, а также из растительных материалов). Проживая в условиях квартиры, можно приобретать наполнители, смывающиеся в унитаз (на упаковке товара есть специальный знак). В основном они состоят из растительных волокон. Бентонитовые и силикагелевые так утилизировать, конечно же, не получится: материал набухнет от воды и перекроет канализационные стоки. Подобным наполнителям одна дорога — через мусорный контейнер на полигон ТКО.