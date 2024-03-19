Улицы Екатеринбурга очистят от припаркованных машин

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
На них установят соответствующие знаки, они появятся по второй половине нынешнего года. Дороги будут освобождены от машин, которые стоят на ряде улиц, для того, чтобы повысить их пропускную способность этих улиц, отметили в администрации.
Это пространтва:
Ранее сообщалось, что в столице Урала выросла цена на паркинги и гаражи. Подорожание дошло до 47%. Больше всего подорожали парко-места. Цены сравнивались по состоянию на февраль этого и прошлого годов.