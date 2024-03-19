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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Улицы Екатеринбурга очистят от припаркованных машин

Улицы Екатеринбурга очистят от припаркованных машин

19 марта 2024, 13:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге некоторые улицы освободят от припаркованных машин. Также на трех улицах будет запрещена парковка.

На них установят соответствующие знаки, они появятся по второй половине нынешнего года. Дороги будут освобождены от машин, которые стоят на ряде улиц, для того, чтобы повысить их пропускную способность этих улиц, отметили в администрации.

Это пространтва:

  • от улицы Краснофлотцев до Фронтовых бригад;
  • от улицы Победы до улицы Калинина;
  • от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков.

Ранее сообщалось, что в столице Урала выросла цена на паркинги и гаражи. Подорожание дошло до 47%. Больше всего подорожали парко-места. Цены сравнивались по состоянию на февраль этого и прошлого годов.

Три новые парковки для автобусов появятся в Екатеринбурге
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#Транспорт#Свердловская область#Парковка#Дороги#Улицы#Знаки#Екатеринбург#Незаконная парковка#Дарья Сорокина
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