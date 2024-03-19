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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Муж погибшей в пожаре под Нижней Турой женщины рассказал подробности

Успела разбудить дочь. Муж погибшей в пожаре под Нижней Турой рассказал подробности

19 марта 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

Муж погибшей в пожаре под Нижней Турой женщины рассказал подробности

Гражданский супруг 40-летней Алены из поселка Ис под Нижней Турой Михаил рассказал, как произошла трагедия. Сам мужчина выжил, потому что в ту ночь был на работе. Это произошло в ночь с 18 на 19 марта.

По словам Михаила, загорелся холодильник. Алена успела разбудить старшую дочь. Та выбежала с маленьким ребенком на улицу. После этого Алена побежала будить остальных детей.

Далее, скорее всего, она просто не успела до них добежать из-за угарного газа, утверждает супруг. Поэтому погибла сама Алена, а также ее 16-летняя дочь и двое сыновей, которым было 11 и 12 лет, пишет Е1.

Михаил рассказал, что у них с Аленой было двое общих детей — мальчики. В последнее время женщина работала в продуктовом магазине.

Известно, что спасшуюся дочку зовут Дарья. Из пожара она сумела выбраться со своим грудным ребенком. Она приехала к матери в гости из Качканара.

Младшая дочка Алены, которая погибла в пожаре, планировала в выходные отмечать свое 17-летие.

Ранее сообщалось, что спасатели два часа тушили пламя. СК возбудил уголовное дело.

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