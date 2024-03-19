Успела разбудить дочь. Муж погибшей в пожаре под Нижней Турой рассказал подробности

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По словам Михаила, загорелся холодильник. Алена успела разбудить старшую дочь. Та выбежала с маленьким ребенком на улицу. После этого Алена побежала будить остальных детей.
Далее, скорее всего, она просто не успела до них добежать из-за угарного газа, утверждает супруг. Поэтому погибла сама Алена, а также ее 16-летняя дочь и двое сыновей, которым было 11 и 12 лет, пишет Е1.
Михаил рассказал, что у них с Аленой было двое общих детей — мальчики. В последнее время женщина работала в продуктовом магазине.
Известно, что спасшуюся дочку зовут Дарья. Из пожара она сумела выбраться со своим грудным ребенком. Она приехала к матери в гости из Качканара.
Младшая дочка Алены, которая погибла в пожаре, планировала в выходные отмечать свое 17-летие.
Ранее сообщалось, что спасатели два часа тушили пламя. СК возбудил уголовное дело.