Успела разбудить дочь. Муж погибшей в пожаре под Нижней Турой рассказал подробности

Муж погибшей в пожаре под Нижней Турой женщины рассказал подробности

Гражданский супруг 40-летней Алены из поселка Ис под Нижней Турой Михаил рассказал, как произошла трагедия. Сам мужчина выжил, потому что в ту ночь был на работе. Это произошло в ночь с 18 на 19 марта.