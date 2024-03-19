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В Екатеринбурге в аэропорту у узбека нашли холодное оружие в чемодане

В аэропорту Кольцово задержан пассажир с ножами

19 марта 2024, 06:43
Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбурге в аэропорту у узбека нашли холодное оружие в чемодане

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге у жителя Узбекистана в багаже нашли холодной оружие. Мужчина прилетел из Узбекистана с тремя охотничьими ножами.

При этом он прошел по «зеленому» коридору. Декларации он не заполнял. Мужчина признался, что купил оружие в Узбекистане в качестве сувенира для коллег. На кинжалах есть надпись «На добрую память», сообщили в Уральской таможне.

Экспертиза пришла к выводу, что такие ножи — холодное оружие. Возбуждено административное дело. Ножи у узбека конфисковали, ему придется оплатить штраф.

Ранее сообщалось, что таможенники Екатеринбурга оформили груз из свиней на 4 миллиона долларов.

Жители толпились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
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#Происшествия#Сувенир#Штраф#Административное дело#Узбекистан#Таможня#Декларация#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Пассажир#Багаж#Коллеги#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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