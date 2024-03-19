В аэропорту Кольцово задержан пассажир с ножами

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:46
При этом он прошел по «зеленому» коридору. Декларации он не заполнял. Мужчина признался, что купил оружие в Узбекистане в качестве сувенира для коллег. На кинжалах есть надпись «На добрую память», сообщили в Уральской таможне.
Экспертиза пришла к выводу, что такие ножи — холодное оружие. Возбуждено административное дело. Ножи у узбека конфисковали, ему придется оплатить штраф.
Ранее сообщалось, что таможенники Екатеринбурга оформили груз из свиней на 4 миллиона долларов.