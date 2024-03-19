В Екатеринбурге выросла цена на паркинги и гаражи

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В среднем, купить машиноместо в Екатеринбурге сейчас можно примерно за миллион рублей. Подорожание за год оценивается в 47%, отметили специалисты «Авито».
Гараж сейчас можно приобрести за 830 тысяч. Подорожание составляет 24%. Средняя арендная цена машиномест — 6 тысяч, гаражей — 6500 рублей. Это стоимость пользования за один месяц.
В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, потребительский интерес к покупке мест на парковках свердловской столицы увеличился на 3%, а у гаражей упал на порядка 24%.
Ранее сообщалось, что гараж с холодильником и роботом-пылесосом продается в Краснотурьинске.
Также ранее сообщалось, что жители высотки в Екатеринбурге вынуждены выезжать из дома через поле. Дело в том, что у них отсутствует дорога. Рядом находится только гравийка, которую зачастую размывает.