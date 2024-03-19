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В Екатеринбурге выросла цена на паркинги и гаражи

В Екатеринбурге выросла цена на паркинги и гаражи

19 марта 2024, 09:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в феврале нынешнего года цена покупки мест в паркинге выросла на 47%, а цена гаражей — на 24% в сравнении с прошлым годом.

В среднем, купить машиноместо в Екатеринбурге сейчас можно примерно за миллион рублей. Подорожание за год оценивается в 47%, отметили специалисты «Авито».

Гараж сейчас можно приобрести за 830 тысяч. Подорожание составляет 24%. Средняя арендная цена машиномест — 6 тысяч, гаражей — 6500 рублей. Это стоимость пользования за один месяц.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, потребительский интерес к покупке мест на парковках свердловской столицы увеличился на 3%, а у гаражей упал на порядка 24%.

Ранее сообщалось, что гараж с холодильником и роботом-пылесосом продается в Краснотурьинске.

Также ранее сообщалось, что жители высотки в Екатеринбурге вынуждены выезжать из дома через поле. Дело в том, что у них отсутствует дорога. Рядом находится только гравийка, которую зачастую размывает.

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#Экономика#Свердловская область#Гаражи#Подорожание#18+#Екатеринбург#Авито#Цена#Миллион рублей#Дарья Сорокина
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