В Минфине планируют устранить лазейки для обхода уплаты НДФЛ

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В России все еще распространена практика выплаты зарплаты «в конвертах». В этом случае работник получает часть заработной платы официально, и на неё начисляется НДФЛ. Другая часть выплачивается наличными без отчисления НДФЛ. Алексей Сазанов подчеркнул необходимость устранения таких схем в своем выступлении на расширенной коллегии ФНС 19 марта, сообщает RuNews24.Ru.
По данным Росстата, примерный объем «теневой» заработной платы и комбинированных доходов в России в 2022 году составил 11,7 трлн рублей или 7,6% ВВП.