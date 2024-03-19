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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

В Минфине планируют устранить лазейки для обхода уплаты НДФЛ

19 марта 2024, 18:06
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил о необходимости прекратить использование схем для уменьшения налоговой базы по НДФЛ в российских организациях.

В России все еще распространена практика выплаты зарплаты «в конвертах». В этом случае работник получает часть заработной платы официально, и на неё начисляется НДФЛ. Другая часть выплачивается наличными без отчисления НДФЛ. Алексей Сазанов подчеркнул необходимость устранения таких схем в своем выступлении на расширенной коллегии ФНС 19 марта, сообщает RuNews24.Ru.

По данным Росстата, примерный объем «теневой» заработной платы и комбинированных доходов в России в 2022 году составил 11,7 трлн рублей или 7,6% ВВП.

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