В Минфине планируют устранить лазейки для обхода уплаты НДФЛ

В России все еще распространена практика выплаты зарплаты «в конвертах». В этом случае работник получает часть заработной платы официально, и на неё начисляется НДФЛ. Другая часть выплачивается наличными без отчисления НДФЛ. Алексей Сазанов подчеркнул необходимость устранения таких схем в своем выступлении на расширенной коллегии ФНС 19 марта, сообщает RuNews24.Ru.