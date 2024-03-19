В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Согласно документации, подрядная организация должна будет осуществить монтаж систем режиссерской связи, трансляции и оповещения, систем видеопроекции, постановочного освещения, звукоусиления, а затем провести пусконаладочные работы.
К исполнению контракта подрядчикам необходимо приступить после его заключения и сдать объект заказчику не позднее 1 сентября 2024 года, соблюдая все прописанные технологические требования, выяснила редакция TagilCity.ru.
Подрядчик будет отвечать за складирование и хранение всех материалов, а также обеспечивать целостность и сохранность оборудования. На объекте должны соблюдаться техника безопасности и охрана труда. В процессе монтажа необходимо утилизировать мусор.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Подать заявки на тендер можно до 25 марта, затем комиссия выберет победителя электронного аукциона.
Напомним, на капитальный ремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле было потрачено 137 миллионов рублей. Строители работали на объекте в течение полутора лет.