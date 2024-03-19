В Заречном жестоко убита мать двоих детей

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Преступление произошло 18 марта, утверждают несколько горожан. Они утверждают, что женщину убил ее супруг — зарезал ножом.
На место трагедии приезжала полиция, скорая и представители следственного комитета, пишет Е1. Пока следователи рассматривают версию о том, что убийство было совершено на фоне ревности. Двоих детей теперь скорее всего будут забирать себе родные семьи.
Ранее многодетная мать зарезала мужа в Пермском крае во время семейных разборок.