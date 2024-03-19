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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Заречном муж зарезал мать двоих детей

В Заречном жестоко убита мать двоих детей

19 марта 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Заречном муж зарезал мать двоих детей

В доме №23 на улице Клары Цеткин в Заречном была жестоко убита мать двоих детей.

Преступление произошло 18 марта, утверждают несколько горожан. Они утверждают, что женщину убил ее супруг — зарезал ножом.

На место трагедии приезжала полиция, скорая и представители следственного комитета, пишет Е1. Пока следователи рассматривают версию о том, что убийство было совершено на фоне ревности. Двоих детей теперь скорее всего будут забирать себе родные семьи.

Ранее многодетная мать зарезала мужа в Пермском крае во время семейных разборок.

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