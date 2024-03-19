Водителей в Екатеринбурге начали штрафовать за скрытые номера

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Так, один из екатеринбуржцев рассказал, что ему пришел штраф за неправильную парковку, несмотря на то, что первые две цифры на номере его машины были скрыты, пишет Е1.
В мэрии отметили, что скрывать номера не имеет смысла, так как их можно найти в базе автоинспекции даже с частично нечитаемым номером. В базе указаны марка, номер и цвет автомобиля. В случае, если номер не читается, но остальные параметры совпадают — автовладельцу выпишут штраф.
При этом, по словам эксперта Дмитрия Ларионова, отменить и оспорить этот штраф почти невозможно. В ГИБДД рассказали, что за намеренное сокрытие номеров может быть назначен штраф пять тысяч рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев.
Напомним, в Екатеринбурге запретят автомобилистам выезжать на трамвайные пути. Это будет наказываться штрафом.