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Водителей в Екатеринбурге начали штрафовать за скрытые номера

Водителей в Екатеринбурге начали штрафовать за скрытые номера

19 марта 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов, которые скрывают номера за бумажками, чтобы их нельзя было распознать при использовании камер слежения.

Так, один из екатеринбуржцев рассказал, что ему пришел штраф за неправильную парковку, несмотря на то, что первые две цифры на номере его машины были скрыты, пишет Е1.

В мэрии отметили, что скрывать номера не имеет смысла, так как их можно найти в базе автоинспекции даже с частично нечитаемым номером. В базе указаны марка, номер и цвет автомобиля. В случае, если номер не читается, но остальные параметры совпадают — автовладельцу выпишут штраф.

При этом, по словам эксперта Дмитрия Ларионова, отменить и оспорить этот штраф почти невозможно. В ГИБДД рассказали, что за намеренное сокрытие номеров может быть назначен штраф пять тысяч рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев.

Напомним, в Екатеринбурге запретят автомобилистам выезжать на трамвайные пути. Это будет наказываться штрафом.

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#Транспорт#Дорога#ГИБДД#Штраф#Автомобиль#Водители#Камеры#Номера#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобилисты#Камеры видеослежения
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