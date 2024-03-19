Водителей в Екатеринбурге начали штрафовать за скрытые номера

При этом, по словам эксперта Дмитрия Ларионова, отменить и оспорить этот штраф почти невозможно. В ГИБДД рассказали, что за намеренное сокрытие номеров может быть назначен штраф пять тысяч рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев.