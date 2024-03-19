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Updated Сегодня, 12:03

Фото из архива спортивной школы «Тагилстрой»

Воспитанники спортшколы «Тагилстрой» отправятся на Первенство России по кикбоксингу

19 марта 2024, 12:01
Фото из архива спортивной школы «Тагилстрой»

Спортсмены из школы «Тагилстрой» победили в первенстве УРФО по кикбоксингу

Три дня подряд, с 14 по 17 марта, в Челябинске проходило традиционное Первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу. Воспитанники спортшколы «Тагилстрой» соревновались в дисциплинах «Лоу-кик», «Лайт-контакт» и «Поинфайтинг».

Иван Березин взял 3 место в весовой категории 60 килограмм. Юный спортсмен выступал в дисциплине «Лоу-кик». В той же дисциплине, но в более легком весе в категории до 42 кг первое место среди девушке заняла Алена Романова. Среди парней этой весовой категории второе место занял Матвей Канонеров. А Алиса Слободчикова взяла серебро в категории до 65 кг. Также в этой дисциплине 3 место заняли Арина Дымура и Илья Шабалин в категории до 37 кг.

Алена Романова, Матвей Канонеров и Алиса Слободчикова завоевали путевки на Первенство России по кикбоксингу, которое пройдет 16–23 мая 2024 года в городе Каспийск, Республика Дагестан. Тренируют спортсменов: Валерия Воропаева, Хушбахт Мамадаминов и Алексей Рябинин.

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