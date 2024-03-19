Воспитанники спортшколы «Тагилстрой» отправятся на Первенство России по кикбоксингу

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Иван Березин взял 3 место в весовой категории 60 килограмм. Юный спортсмен выступал в дисциплине «Лоу-кик». В той же дисциплине, но в более легком весе в категории до 42 кг первое место среди девушке заняла Алена Романова. Среди парней этой весовой категории второе место занял Матвей Канонеров. А Алиса Слободчикова взяла серебро в категории до 65 кг. Также в этой дисциплине 3 место заняли Арина Дымура и Илья Шабалин в категории до 37 кг.
Алена Романова, Матвей Канонеров и Алиса Слободчикова завоевали путевки на Первенство России по кикбоксингу, которое пройдет 16–23 мая 2024 года в городе Каспийск, Республика Дагестан. Тренируют спортсменов: Валерия Воропаева, Хушбахт Мамадаминов и Алексей Рябинин.