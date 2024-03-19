Воспитанники спортшколы «Тагилстрой» отправятся на Первенство России по кикбоксингу

Иван Березин взял 3 место в весовой категории 60 килограмм. Юный спортсмен выступал в дисциплине «Лоу-кик». В той же дисциплине, но в более легком весе в категории до 42 кг первое место среди девушке заняла Алена Романова. Среди парней этой весовой категории второе место занял Матвей Канонеров. А Алиса Слободчикова взяла серебро в категории до 65 кг. Также в этой дисциплине 3 место заняли Арина Дымура и Илья Шабалин в категории до 37 кг.