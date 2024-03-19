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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Юные художники из Нижнего Тагила победили на Международной выставке-конкурсе

Юные художники из Нижнего Тагила победили на Международной выставке-конкурсе

19 марта 2024, 13:04
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Учащиеся Детской художественной школы № 1 из Нижнего Тагила одержали победу в XXIX Международной выставке-конкурсе детского и юношеского творчества «Рождественская-2024». Она проходила в Тобольске.

Учащиеся, которые представили свои работы, продемонстрировали высокий уровень мастерства и получили заслуженные награды.

Так, Дарья Клочкова стала лауреатом первой степени и получила медаль. Кроме того, первые места заняли Александр Иванов, Арина Куватова и Виктория Патракеева.

Дарья Тоценко была награждена дипломами лауреата второй и третей степени, Денис Помыткин заслужил диплом лауреата третьей степени, сообщили в управлении кльтуры Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Ранее вокалисты студии «ДЮМА» из Нижнего Тагила получили гран-при на Международном конкурсе КИТ.

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