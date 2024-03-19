Юные художники из Нижнего Тагила победили на Международной выставке-конкурсе

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Учащиеся, которые представили свои работы, продемонстрировали высокий уровень мастерства и получили заслуженные награды.
Так, Дарья Клочкова стала лауреатом первой степени и получила медаль. Кроме того, первые места заняли Александр Иванов, Арина Куватова и Виктория Патракеева.
Дарья Тоценко была награждена дипломами лауреата второй и третей степени, Денис Помыткин заслужил диплом лауреата третьей степени, сообщили в управлении кльтуры Нижнего Тагила.