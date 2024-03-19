За оторванную голову коллеги мастеру нефтебазы в Тагиле дали два года условно

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Судья Ленинского района поставил точку в деле о несчастном случае на производстве, который произошел в ноябре 2021 года. Женщина-мастер нефтебазы получила два года условно за причинение смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда.
Оператор по сливу топлива в этот день работал на погрузчике, хотя по должностным инструкциям не должен был этого делать. Однако мужчина не смог отказать начальству. Во время перевозки бочки с присадкой рабочий неосторожно выглянул из окна погрузчика, рядом в это время поднимался ковш. Он ударил мужчину и фактически отрезал ему голову.
Женщину судили по статье УК о нарушении требований промышленной безопасности.
Ранее в Екатеринбурге в суд отправилось дело о гибели рабочего на стройке, которого коллега сбил катком.