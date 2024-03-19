За оторванную голову коллеги мастеру нефтебазы в Тагиле дали два года условно

Оператор по сливу топлива в этот день работал на погрузчике, хотя по должностным инструкциям не должен был этого делать. Однако мужчина не смог отказать начальству. Во время перевозки бочки с присадкой рабочий неосторожно выглянул из окна погрузчика, рядом в это время поднимался ковш. Он ударил мужчину и фактически отрезал ему голову.