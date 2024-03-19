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Published Сегодня, 15:51

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В Нижнем Тагиле осудили мастера базы, из-за которой человеку оторвало голову

За оторванную голову коллеги мастеру нефтебазы в Тагиле дали два года условно

19 марта 2024, 15:51
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле осудили мастера базы, из-за которой человеку оторвало голову

Ленинский суд в Нижнем Тагиле огласил приговор сотруднице нефтебазы «Газпромнефть-Терминал». По ее вине три года назад 40-летний сотрудник предприятия буквально потерял голову.

Судья Ленинского района поставил точку в деле о несчастном случае на производстве, который произошел в ноябре 2021 года. Женщина-мастер нефтебазы получила два года условно за причинение смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда.

Оператор по сливу топлива в этот день работал на погрузчике, хотя по должностным инструкциям не должен был этого делать. Однако мужчина не смог отказать начальству. Во время перевозки бочки с присадкой рабочий неосторожно выглянул из окна погрузчика, рядом в это время поднимался ковш. Он ударил мужчину и фактически отрезал ему голову.

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Женщину судили по статье УК о нарушении требований промышленной безопасности.

Ранее в Екатеринбурге в суд отправилось дело о гибели рабочего на стройке, которого коллега сбил катком.

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