Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности

Записать малыша в школу в Свердловской области можно с полуночи первого апреля. Когда начнется запись в первые классы в 2024 году, тогда и стартует прием заявлений, которые можно подавать по месту регистрации или в другое образовательное учреждение при наличии льгот. К льготникам относятся братья или сестры тех детей, которые уже учатся в данной школе. Закончится первая волна 30 июня.