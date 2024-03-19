Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Записать малыша в школу в Свердловской области можно с полуночи первого апреля. Когда начнется запись в первые классы в 2024 году, тогда и стартует прием заявлений, которые можно подавать по месту регистрации или в другое образовательное учреждение при наличии льгот. К льготникам относятся братья или сестры тех детей, которые уже учатся в данной школе. Закончится первая волна 30 июня.
Нас в школе сразу предупредили, что подать заявление можно в любое время с 1 апреля, но как и многие я делала это ночью. Не знаю как было в самый старт записи, но в два часа ночи на Госуслугах все прошло без проблем и ошибок. Потом просто отнесла документы в школу и все, уже осталось только ждать приказа, — поделилась опытом записи дочери в первый класс с редакцией TagilCity.ru Светлана.
Вторая волна стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период времени можно подать документы в любую выбранную школу, однако зачислят туда ребенка только в том случае, если там будут вакантные места.
Некоторые дошкольники при определенных условиях имеют право на приоритетное зачисление в первые классы образовательных учреждений. Во-первых, как и было сказано выше, это сестры и братья тех, кто уже получает знания в выбранной школе.
Когда пришло время младшему сыну идти в первый класс, мы сразу решили, что учиться он должен в школе, где и его старшие братья. Никаких проблем при регистрации не возникло, несмотря на то, что образовательное учреждение находится не по прописке, — рассказала TagilCity.ru многодетная мать Светлана.
Также таким правом могут воспользоваться дети сотрудников внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, пожарных и военнослужащих. При этом право на льготу родителям обязательно нужно подтвердить необходимыми документами, прикрепив их к заявлению.
Существует несколько способов, чтобы записать ребенка в первый класс. Родители могут выбрать наиболее удобный и подходящий из них. Во-первых, запись в первый класс проходит на Госуслугах или заявление можно отправить на электронные адреса школ. Однако затем все равно нужно будет принести копии и оригиналы документов в школу.
Если родственники не имеют возможности посетить образовательное учреждение несколько раз или не хотят, то можно сразу обратиться в школу и подать заявление там, а не в электронном виде.
Также документы принимаются в любых многофункциональных центрах. Есть возможность отправить их и по почте. Для этого нужно попросить у оператора, чтобы письмо было с уведомлением о вручении.
Способы подачи заявления в школу не по прописке ничем не отличаются от тех, которые действуют по месту регистрации. Если есть льготы для зачисления, документы можно подавать уже с 1 апреля 2024 года. Если их нет, то необходимо дождаться 6 июля. Именно с этой даты начинается вторая волна, при условии свободных мест.
В принципе, никакие особые документы для подачи заявления на зачисление ребенка в первый класс, не понадобятся. Естественно, нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении дошкольника и сведения о регистрации обоих.
Льготникам необходимо предъявить документы, которые подтверждают на это право. Для детей с ОВЗ нужна справка психолого-медико-педагогической комиссии. А если нарушен возраст ребенка, в течение которого он может быть зачислен в школу (меньше 6,5 лет или больше 8 лет), понадобится разрешение комиссии местного органа управления образованием.
Порядок зачисления в первый класс уже один и тот же несколько лет. Приказ о зачислении ребенка в школу издается после истечения срока первой волны, то есть не раньше 1 июля. Документы должны быть готовы в течение трех рабочих дней.
При подаче заявления родителями во время второй волны, приказ о зачислении в образовательное должен быть издан в течение пяти рабочих дней после приема документов, но не позднее 5 сентября.
Чтобы проверить зачислен ли ребенок в первый класс или нет, нужно сохранить и знать регистрационный номер заявления. Его нужно ввести на Госуслугах во вкладке «Статус заявления в школу или детский сад».
Также можно обратиться и в саму школу. Обычно, каждое образовательное учреждение на своем сайте публикует приказы и вывешивает их на доске объявлений.