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Житель Екатеринбурга устроил смертельное ДТП на перекрестке

Житель Екатеринбурга устроил смертельное ДТП на перекрестке

19 марта 2024, 03:20
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Техническая — Сортировочная. ЧП случилось 19 марта 2024 года.

Водитель Hyundai Accent, ехавший по перекрестку, в какой-то момент выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии водитель ВАЗ на месте происшествия. Также пострадал водитель иномарки. С повреждениями головы его отвезли в медучреждение, где врачи оказывают ему помощь.

Напомним, 18 марта 2024 года на ЕКАДе между собой столкнулись две грузовые машины. В произошедшем пострадал один из водителей.

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