Житель Екатеринбурга устроил смертельное ДТП на перекрестке

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Водитель Hyundai Accent, ехавший по перекрестку, в какой-то момент выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате аварии водитель ВАЗ на месте происшествия. Также пострадал водитель иномарки. С повреждениями головы его отвезли в медучреждение, где врачи оказывают ему помощь.
Напомним, 18 марта 2024 года на ЕКАДе между собой столкнулись две грузовые машины. В произошедшем пострадал один из водителей.