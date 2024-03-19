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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Житель Нижнего Тагила попал в изолятор после шопинга по чужой карте

Житель Нижнего Тагила разбил стекло в машине и оплатил покупки чужой картой

19 марта 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney

Житель Нижнего Тагила попал в изолятор после шопинга по чужой карте

40-летний житель Вагонки был пойман, после того как он потратил 4,5 тысячи рубелей с чужой карты.

Это была карта 51-летнего тагильчанина. Известно, что у него сломалась машина ВАЗ, после чего он остановился, оставил машину в городе и уехал домой, сообщили в полиции.

На следующее утро ему позвонили из банка и сообщили, что с карты списаны средства. Мужчина зашел в личный кабинет и увидел, что его картой кто-то пользовался ночью.

Тогда он вспомнил, что карта осталась лежать на переднем кресле машины. Выяснилось, что прохожий разбил стекло, взял карту и пошел на шопинг.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об аресте. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что тагильчанин получил год «строгача» за покупки на 4 тысячи по чужой банковской карте.

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