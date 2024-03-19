Житель Нижнего Тагила разбил стекло в машине и оплатил покупки чужой картой

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Это была карта 51-летнего тагильчанина. Известно, что у него сломалась машина ВАЗ, после чего он остановился, оставил машину в городе и уехал домой, сообщили в полиции.
На следующее утро ему позвонили из банка и сообщили, что с карты списаны средства. Мужчина зашел в личный кабинет и увидел, что его картой кто-то пользовался ночью.
Тогда он вспомнил, что карта осталась лежать на переднем кресле машины. Выяснилось, что прохожий разбил стекло, взял карту и пошел на шопинг.
Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об аресте. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что тагильчанин получил год «строгача» за покупки на 4 тысячи по чужой банковской карте.