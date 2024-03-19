Жители Нижнего Тагила снова заметили «зацеперов» на трамвае

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По словам одного из очевидцев, подростки, которые решили проехать на трамвайной «колбасе», были замечены в районе остановки «Площадь Славы».
При этом тагильчанин отметил, что в ответ на замечания дети огрызаются. Также горожанин попросил родителей поговорить со своими детьми о том, что так ездить опасно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в феврале 2024 года жители Нижнего Тагила рассказали о компании подростков, которые ездят между вагонами трамвая №10 по направлению на Пихтовые горы. По словам водителей, такое происходит не первый год.