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Жители Нижнего Тагила снова заметили «зацеперов» на трамвае

Жители Нижнего Тагила снова заметили «зацеперов» на трамвае

19 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле подростки снова ездили «зацеперами» на трамвае в Дзержинском районе.

По словам одного из очевидцев, подростки, которые решили проехать на трамвайной «колбасе», были замечены в районе остановки «Площадь Славы».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

При этом тагильчанин отметил, что в ответ на замечания дети огрызаются. Также горожанин попросил родителей поговорить со своими детьми о том, что так ездить опасно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в феврале 2024 года жители Нижнего Тагила рассказали о компании подростков, которые ездят между вагонами трамвая №10 по направлению на Пихтовые горы. По словам водителей, такое происходит не первый год.

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