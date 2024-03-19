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Жительница Полевского попала под уголовное дело после отравления дочки наркотиком

Жительница Полевского попала под уголовное дело после отравления дочки наркотиком

19 марта 2024, 14:00
Фото: 1MI
В отношении жительницы Полевского, дочка которой отравилась наркотиком, возбудили уголовное дело.

Девушке 22 года. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Дело завели по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщает Ура.ру.

Известно, что за сутки до ЧП она позволила своему возлюбленному употребить в квартире, в которой проживала с дочкой, наркотики. В результате отравился ребенок. Девочку спасли врачи. Неделю назад ее перевели в медучреждение уральской столицы. Малышке два года.

До этого инцидента мама ребенка на учете не состояла. Сожитель был отправлен в изолятор на 13 суток. Ранее его судили за оборот наркотиков. Из тюрьмы он вышел в конце прошлого года.

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