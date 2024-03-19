Жительница Полевского попала под уголовное дело после отравления дочки наркотиком

Известно, что за сутки до ЧП она позволила своему возлюбленному употребить в квартире, в которой проживала с дочкой, наркотики. В результате отравился ребенок. Девочку спасли врачи. Неделю назад ее перевели в медучреждение уральской столицы. Малышке два года.