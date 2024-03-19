Злой таксист из Екатеринбурга атаковал девушек из-за смены адреса

Пассажирки попросили его вернуть разницу в цене и высадить их. В ответ водитель начал вести себя агрессивно и отказался отдавать деньги. Когда девушки вышли из автомобиля, таксист побежал за ними и начал угрожать. Одна из девушек попыталась прибавить шаг, но упала и повредила ногу. После этого пострадавшие спрятались во дворе многоэтажки, а таксист искал их на машине.