Злой таксист из Екатеринбурга атаковал девушек из-за смены адреса

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Инцидент с нападением в такси произошел в понедельник, 18 марта. Девушки, которые заказывали машину, перепутали адрес и поменяли его уже в процессе движения. Это не понравилось шоферу, рассказывает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Пассажирки попросили его вернуть разницу в цене и высадить их. В ответ водитель начал вести себя агрессивно и отказался отдавать деньги. Когда девушки вышли из автомобиля, таксист побежал за ними и начал угрожать. Одна из девушек попыталась прибавить шаг, но упала и повредила ногу. После этого пострадавшие спрятались во дворе многоэтажки, а таксист искал их на машине.
Заявлений в полицию от потерпевших пока не поступало.
Ранее в Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд среди водителей такси.