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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Екатеринбурге таксист напал на пассажирок после изменения адреса

Злой таксист из Екатеринбурга атаковал девушек из-за смены адреса

19 марта 2024, 15:15
Фото: 1MI

В Екатеринбурге таксист напал на пассажирок после изменения адреса

Водитель такси в Екатеринбурге напал на клиенток, которые указали неправильный адрес и попросили его вернуть разницу в цене.

Инцидент с нападением в такси произошел в понедельник, 18 марта. Девушки, которые заказывали машину, перепутали адрес и поменяли его уже в процессе движения. Это не понравилось шоферу, рассказывает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Пассажирки попросили его вернуть разницу в цене и высадить их. В ответ водитель начал вести себя агрессивно и отказался отдавать деньги. Когда девушки вышли из автомобиля, таксист побежал за ними и начал угрожать. Одна из девушек попыталась прибавить шаг, но упала и повредила ногу. После этого пострадавшие спрятались во дворе многоэтажки, а таксист искал их на машине.

Заявлений в полицию от потерпевших пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд среди водителей такси.

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