10 жителей Ревды лишили прав на вождение из-за психических заболеваний

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Во время проверок было выявлено, что у жителей, которые страдают психическими заболеваниями, есть водительские права, несмотря на то, что такие медпоказания препятствуют получению разрешения на вождение.
Поскольку такие водители представляют опасность на дороге, прокуратура направила в суд иск с требованием лишить этих горожан водительских прав. Суд, рассмотрев обращение, требование удовлетворил, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.
Напомним, с 7 по 10 марта 2024 года в Нижнем Тагиле было выявлено девять водителей без прав и 10 водителей, которые управляли транспортом в пьяном виде. Их отстранили от вождения.