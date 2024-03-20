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Updated Сегодня, 09:27

10 жителей Ревды лишили прав на вождение из-за психических заболеваний

10 жителей Ревды лишили прав на вождение из-за психических заболеваний

20 марта 2024, 09:27
Фото: 1MI
В Ревде лишили прав на вождение 10 местных жителей, у которых есть психические заболевания.

Во время проверок было выявлено, что у жителей, которые страдают психическими заболеваниями, есть водительские права, несмотря на то, что такие медпоказания препятствуют получению разрешения на вождение.

Поскольку такие водители представляют опасность на дороге, прокуратура направила в суд иск с требованием лишить этих горожан водительских прав. Суд, рассмотрев обращение, требование удовлетворил, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.

Напомним, с 7 по 10 марта 2024 года в Нижнем Тагиле было выявлено девять водителей без прав и 10 водителей, которые управляли транспортом в пьяном виде. Их отстранили от вождения.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Психическое заболевание#Автомобиль#Вождение#Водительские права#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане
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