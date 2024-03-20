4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись детей в лагеря на лето

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В 2024 году летом будут работать девять загородных лагерей. Заявление на получение путевки, как и в прошлом году, можно подать на Госуслугах либо в любом многофункциональном центре до 13 апреля. Если оно отправляется на обработку в электронном виде, то оригиналы документов в любом случае позже надо будет предоставить в МФЦ.
Смены будут длиться 14 дней и 21 день. В «Звездный», «Антоновский» и «Уральский огонек» стоимость путевки составит 14 879 рублей и 22 319 рублей соответственно, а родительская плата — 2 975 рублей и 4 463 рубля.
Отдых и оздоровление детей в остальных лагерях обойдется немного дешевле. В ЗОЛ «Звонкие голоса» будет организовано пять смен, а не четыре.
Заявления в ЛДП начнут принимать с 23 апреля и закончат 2 мая. Их можно подать на Госуслугах, в МФЦ или в образовательном учреждении, в которое отправится ребенок. В 2024 году количество мест увеличено на 300 человек.
На подготовительные мероприятия в 2024 году направлено 107,2 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона на акарицидную обработку, дератизацию, дезинсекцию и скос травы. Еще 2,5 миллиона предназначены на обеспечение противопожарных мероприятий.
Также ранее стало известно, что на ремонт старого корпуса в ЗОЛ «Лесной ручеек» было выделено 28,8 миллиона рублей.