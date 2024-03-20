4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись детей в лагеря на лето

В 2024 году летом будут работать девять загородных лагерей. Заявление на получение путевки, как и в прошлом году, можно подать на Госуслугах либо в любом многофункциональном центре до 13 апреля. Если оно отправляется на обработку в электронном виде, то оригиналы документов в любом случае позже надо будет предоставить в МФЦ.