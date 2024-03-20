Астролог рассказала о связи времен года и знаков зодиака

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Почему новый год для знаков зодиака начинается 20 марта? Именно тогда Солнце перейдет в знак Овна — начало зодиакального круга. Движение Солнца по знакам зодиака сопряжено со сменой времен года, днями равноденствия и солнцестояния, — рассказала TagilCity.ru Мария Кучма.
20 марта — день весеннего равноденствия, начало весны, начало нового цикла времени и природы. Далее, день летнего солнцестояния — 20 июня и начало лета. 23 сентября — день осеннего равноденствия и начало осени. 21 декабря — день зимнего солнцестояния и начало зимы.
Каждое время года и цикл начинается с кардинального знака зодиака. Весну начинает Овен, лето — Рак, осень — Весы, зиму — Козерог. Это знаки зодиака быстрые, решительные, они меняют и дают импульс.
Далее идут фиксированные знаки зодиака: Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Им нужно сделать все устойчивым, стабильным. Они любят упрямство и неподвижность.
А потом идут мутабельные знаки, они завершают время года и готовятся к переходу в следующее, поэтому они самые переменчивые. Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы — постепенное изменение, пластичность, гибкость, периодичность, вот что их отличает.
Вот так тесно связаны циклы планет с циклами времен года и нами.