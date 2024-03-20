Астролог рассказала о связи времен года и знаков зодиака

А потом идут мутабельные знаки, они завершают время года и готовятся к переходу в следующее, поэтому они самые переменчивые. Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы — постепенное изменение, пластичность, гибкость, периодичность, вот что их отличает.