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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Новый астрологический год начался 20 марта

Астролог рассказала о связи времен года и знаков зодиака

20 марта 2024, 11:17
Фото: 1MI

Новый астрологический год начался 20 марта

20 марта 2024 года начинается Новый год с точки зрения астрологии. О том, как времена года и дни солнцестояния и равноденствия связаны со знаками зодиака рассказала TagilCity.ru астролог Мария Кучма.
Почему новый год для знаков зодиака начинается 20 марта? Именно тогда Солнце перейдет в знак Овна — начало зодиакального круга. Движение Солнца по знакам зодиака сопряжено со сменой времен года, днями равноденствия и солнцестояния, — рассказала TagilCity.ru Мария Кучма.

20 марта — день весеннего равноденствия, начало весны, начало нового цикла времени и природы. Далее, день летнего солнцестояния — 20 июня и начало лета. 23 сентября — день осеннего равноденствия и начало осени. 21 декабря — день зимнего солнцестояния и начало зимы.

Каждое время года и цикл начинается с кардинального знака зодиака. Весну начинает Овен, лето — Рак, осень — Весы, зиму — Козерог. Это знаки зодиака быстрые, решительные, они меняют и дают импульс.

Далее идут фиксированные знаки зодиака: Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Им нужно сделать все устойчивым, стабильным. Они любят упрямство и неподвижность.

А потом идут мутабельные знаки, они завершают время года и готовятся к переходу в следующее, поэтому они самые переменчивые. Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы — постепенное изменение, пластичность, гибкость, периодичность, вот что их отличает.

Вот так тесно связаны циклы планет с циклами времен года и нами.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Россия#Свердловская область#Новый год#Прогноз#Развлечения#Гороскоп#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Знаки зодиака#Астролог#Астрология
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