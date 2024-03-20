Автомобиль снес машину ДПС на перекрестке в Екатеринбурге

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Патрульная машина ехала по перекрестку на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент в него врезалась иномарка, так как водитель не успел затормозить, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Информации о пострадавших нет. В автоинспекции начали проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе УГИБДД.
Напомним, 19 марта 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный горожанин, сидевший за рулем автомобиля, пытался уехать от преследования автоинспекторов.
Он выехал за город на трассу и оказался в лесополосе, после чего его задержали. В аварии пострадала пассажирка.