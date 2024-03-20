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Автомобиль снес машину ДПС на перекрестке в Екатеринбурге

Автомобиль снес машину ДПС на перекрестке в Екатеринбурге

20 марта 2024, 03:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге автомобиль Kia Rio влетел в служебную машину ДПС на перекрестке улиц Токарей — Татищева.

Патрульная машина ехала по перекрестку на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент в него врезалась иномарка, так как водитель не успел затормозить, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Информации о пострадавших нет. В автоинспекции начали проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Напомним, 19 марта 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный горожанин, сидевший за рулем автомобиля, пытался уехать от преследования автоинспекторов.

Он выехал за город на трассу и оказался в лесополосе, после чего его задержали. В аварии пострадала пассажирка.

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