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Published Сегодня, 16:25

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Updated Сегодня, 16:27

Под Нижним Тагилом площадь у памятника воинам ВОВ отремонтируют на 15% дешевле

Благоустройство площади у памятника воинам ВОВ под Тагилом обойдется на 15% дешевле

20 марта 2024, 16:25
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом площадь у памятника воинам ВОВ отремонтируют на 15% дешевле

Благоустройством территории у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны займется компания из Нижнего Тагила. Монумент располагается в селе Покровское-1.

Начальная сумма контракта в 3 миллиона рублей была снижена на 15%, до 2,55 миллиона. Договор администрация Нижнего Тагила заключает с местным ООО «Давиан».

Компании предстоит благоустроить более 1,7 тысячи квадратных метров рядом с памятником. Работы необходимо окончить к 31 июля 2024 года. Участок находится недалеко от здания поселковой администрации.

Согласно документации, подрядная организация должна обновить бетонное покрытие, обустроить тротуары, подъезды и спуски, озеленить территорию и утилизировать мусор.

ООО «Давиан» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году. Руководит компанией, которая занимается строительством дорог, Марзпет Оганнисян. Ранее организация заключила договор с СЗГХ и благоустраивала территорию у Центра народных промыслов.

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