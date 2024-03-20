Благоустройство площади у памятника воинам ВОВ под Тагилом обойдется на 15% дешевле

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Начальная сумма контракта в 3 миллиона рублей была снижена на 15%, до 2,55 миллиона. Договор администрация Нижнего Тагила заключает с местным ООО «Давиан».
Компании предстоит благоустроить более 1,7 тысячи квадратных метров рядом с памятником. Работы необходимо окончить к 31 июля 2024 года. Участок находится недалеко от здания поселковой администрации.
Согласно документации, подрядная организация должна обновить бетонное покрытие, обустроить тротуары, подъезды и спуски, озеленить территорию и утилизировать мусор.
ООО «Давиан» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году. Руководит компанией, которая занимается строительством дорог, Марзпет Оганнисян. Ранее организация заключила договор с СЗГХ и благоустраивала территорию у Центра народных промыслов.