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Школы Екатеринбурга подготовили около 24 тысяч мест для первоклассников

Более 24 тысяч мест: школы Екатеринбурга готовятся к приему первоклассников

20 марта 2024, 11:09
Фото: 1MI

Школы Екатеринбурга подготовили около 24 тысяч мест для первоклассников

В Екатеринбурге готовятся начать запись в первые классы. Наплыва семилеток ждут образовательные учреждения Академического района, в одной из школ откроют сразу 16 классов.

Все о записи в первый класс на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал замминистра образования области Евгений Бирюк. В целом в регионе насчитывается порядка 50 тысяч первоклассников, почти половина из них проживает в столице Среднего Урала.

978 школ области ждут первоклассников в 2024 году. В Екатеринбурге мест для записи подготовили с запасом — 24,6 тысячи, хотя детей ожидается меньше, чем в прошлом году, 21,4 тысячи.

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В Минобразования напомнили, что дети участников СВО, дети погибших воинов принимаются в школу без очереди.

Приемная кампания стартует 1 апреля, пройдет в два этапа и завершится 30 сентября.

Ранее в Екатеринбурге назвали даты проведения последних звонков и выпускных.

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#Общество#Школа#Минобразования#Запись#Первый класс#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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