Более 24 тысяч мест: школы Екатеринбурга готовятся к приему первоклассников

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Все о записи в первый класс на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал замминистра образования области Евгений Бирюк. В целом в регионе насчитывается порядка 50 тысяч первоклассников, почти половина из них проживает в столице Среднего Урала.
978 школ области ждут первоклассников в 2024 году. В Екатеринбурге мест для записи подготовили с запасом — 24,6 тысячи, хотя детей ожидается меньше, чем в прошлом году, 21,4 тысячи.
В Минобразования напомнили, что дети участников СВО, дети погибших воинов принимаются в школу без очереди.
Приемная кампания стартует 1 апреля, пройдет в два этапа и завершится 30 сентября.
Ранее в Екатеринбурге назвали даты проведения последних звонков и выпускных.