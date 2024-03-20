Более 300 тысяч должников в Свердловской области не смогут уехать за границу

Так, в Нижнем Тагиле не могут выехать из России более 35 тысяч человек. В Серове ограничили в возможности выехать из страны, восемь тысяч человек, в Первоуральске шесть тысяч человек, а в Каменске-Уральском и Каменском районе — четыре тысячи человек.