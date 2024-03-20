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Более 300 тысяч должников в Свердловской области не смогут уехать за границу

Более 300 тысяч должников в Свердловской области не смогут уехать за границу

20 марта 2024, 05:21
Фото: 1MI
В Свердловской области свыше 300 тысяч местных жителей не могут покинуть Россию из-за задолженностей.

Так, в Нижнем Тагиле не могут выехать из России более 35 тысяч человек. В Серове ограничили в возможности выехать из страны, восемь тысяч человек, в Первоуральске шесть тысяч человек, а в Каменске-Уральском и Каменском районе — четыре тысячи человек.

В связи с данным ограничением сотрудники службы приставов взыскали более 315 миллионов с начала текущего года, рассказали в пресс-службе региональной службы приставов.

Напомним, в Екатеринбурге у местного жителя отобрали дом и земельный участок из-за долга, размер которого — 15 миллионов рублей.

Житель Кургана прятался в квартире от приставов. Пришлось вскрывать дверь
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#Общество#Свердловская область#Деньги#Долги#Судебные приставы#Право#Должники#Ограничение на выезд#Выезд из страны#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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