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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Пьяный житель Челябинска приставал ко школьнице в подъезде дома в Нижнем Тагиле

«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле

20 марта 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney

Пьяный житель Челябинска приставал ко школьнице в подъезде дома в Нижнем Тагиле

Пьяный мужчина приставал к несовершеннолетней в подъезде в доме по улице Захарова в Нижнем Тагиле. Девочку спас отец, который зашел в подъезд вслед за ней. Тагильчанин задержал обидчика, а соседи вызвали полицию. Нетрезвый находится в больнице с интоксикацией.

Семья возвращалась домой, девочка пошла в подъезд первой, а следом за ней шли родители, которые задержались паркуя авто. Пока она находилась в подъезде одна, к ней пристал с разговорами незнакомый взрослый мужчина. Он обратился к школьнице с вопросом «Что у тебя под курткой?», рассказывает собеседник TagilCity.ru.

Девочка испугалась незнакомца. Через некоторое время в подъезд зашел ее отец. Увидев происходящее, он задержал пьяного до прибытия полиции. Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали шум в подъезде.

Мужик — герой! Спас не только свою дочь, но и защитил других детей от этого типа, — говорит собеседник редакции.

По словам очевидцев, нападавший — бездомный, который ночует в подъездах, а днем подрабатывает на стройках.

В полиции Нижнего Тагил подтвердили инцидент:

Личность его установлена, уроженец Челябинской области, проживал в Нижнем Тагиле в работном доме. В состоянии алкогольной интоксикации госпитализирован в местную больницу. Будет опрошен по выходу из медучреждения. По словам несовершеннолетней, она очень испугалась пьяного мужчины, сидевшего в подъезде, и тут же выбежала на улицу. По результатам проверки, проводимой сотрудниками отдела полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» будет принято обоснованное решение, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
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