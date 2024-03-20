«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле

Семья возвращалась домой, девочка пошла в подъезд первой, а следом за ней шли родители, которые задержались паркуя авто. Пока она находилась в подъезде одна, к ней пристал с разговорами незнакомый взрослый мужчина. Он обратился к школьнице с вопросом «Что у тебя под курткой?», рассказывает собеседник TagilCity.ru.