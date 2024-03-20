«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Семья возвращалась домой, девочка пошла в подъезд первой, а следом за ней шли родители, которые задержались паркуя авто. Пока она находилась в подъезде одна, к ней пристал с разговорами незнакомый взрослый мужчина. Он обратился к школьнице с вопросом «Что у тебя под курткой?», рассказывает собеседник TagilCity.ru.
Девочка испугалась незнакомца. Через некоторое время в подъезд зашел ее отец. Увидев происходящее, он задержал пьяного до прибытия полиции. Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали шум в подъезде.
Мужик — герой! Спас не только свою дочь, но и защитил других детей от этого типа, — говорит собеседник редакции.
По словам очевидцев, нападавший — бездомный, который ночует в подъездах, а днем подрабатывает на стройках.
В полиции Нижнего Тагил подтвердили инцидент:
Личность его установлена, уроженец Челябинской области, проживал в Нижнем Тагиле в работном доме. В состоянии алкогольной интоксикации госпитализирован в местную больницу. Будет опрошен по выходу из медучреждения. По словам несовершеннолетней, она очень испугалась пьяного мужчины, сидевшего в подъезде, и тут же выбежала на улицу. По результатам проверки, проводимой сотрудниками отдела полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» будет принято обоснованное решение, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.