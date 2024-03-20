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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В мэрии Екатеринбурга ответили на вопрос, когда начнут убирать снег с газонов

Дорожники в Екатеринбурге рассказали о судьбе грязных сугробов на газонах

20 марта 2024, 14:35
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга ответили на вопрос, когда начнут убирать снег с газонов

Снег с газонов тротуаров в Екатеринбурге, который портит облик города и грозит подтоплением, будут вывозить прежде всего с участков в низине.

В Екатеринбурге приступили к вывозу снега с тротуаров и газонов, рассказали в мэрии изданию «Новый день».

В этом году из-за обильных осадков на улицах города образовались огромные сугробы. С проезжей части навалы снега вывозились регулярно, а на пешеходные зоны обращали меньше внимания. Сейчас сугробы превратились в огромные грязные кучи.

По словам представителей мэрии, работа по вывозу уже начата. В первую очередь дорожники планирую убрать снег из районов, которые находятся в низине, чтобы предотвратить затопление улиц.

Убирать снег коммунальщики планируют до конца месяца, то есть до периода активного таяния.

На Сортировке в Екатеринбурге жители пожаловались на огромную грязную лужу.

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#Общество#Дороги#Весна#Уборка снега#Вывоз снега#Дорожники#Таяние#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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