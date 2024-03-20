Дорожники в Екатеринбурге рассказали о судьбе грязных сугробов на газонах

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Екатеринбурге приступили к вывозу снега с тротуаров и газонов, рассказали в мэрии изданию «Новый день».
В этом году из-за обильных осадков на улицах города образовались огромные сугробы. С проезжей части навалы снега вывозились регулярно, а на пешеходные зоны обращали меньше внимания. Сейчас сугробы превратились в огромные грязные кучи.
По словам представителей мэрии, работа по вывозу уже начата. В первую очередь дорожники планирую убрать снег из районов, которые находятся в низине, чтобы предотвратить затопление улиц.
Убирать снег коммунальщики планируют до конца месяца, то есть до периода активного таяния.
На Сортировке в Екатеринбурге жители пожаловались на огромную грязную лужу.