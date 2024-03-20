Друзья рассказали о жителе Заречного, который зарезал жену на глазах у ребенка

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Все это видел семилетний ребенок супругов, пишет Е1. Теперь мужа Александра обвиняют в умышленном убийстве. Два дня назад его отправили за решетку, пока на два месяца.
В браке пара была 20 лет. Друзья предполагаемого убийцы рассказали, что причиной послужила ревность. По слухам, как сообщают друзья, Александр застал Марину с другим. Однако они верят в это с трудом, так как женщина была очень домашней.
Отмечается, что Александр рассказывал об измене жены соседу. У мужчины не было работы. Друзья говорят, что в пьяном состоянии Александр очень буйный.
У пары осталось двое детей. Дочка и сын. Они у родственников. Ранее они собирались забрать их к себе на постоянную основу.