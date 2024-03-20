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Друзья рассказали о жизни убившего жену в Заречном мужчины

Друзья рассказали о жителе Заречного, который зарезал жену на глазах у ребенка

20 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

Друзья рассказали о жизни убившего жену в Заречном мужчины

В Заречном 20 марта проходят похороны 39-летней Марины, которую два дня назад зарезал муж. Он шесть раз ударил ее ножом.

Все это видел семилетний ребенок супругов, пишет Е1. Теперь мужа Александра обвиняют в умышленном убийстве. Два дня назад его отправили за решетку, пока на два месяца.

В браке пара была 20 лет. Друзья предполагаемого убийцы рассказали, что причиной послужила ревность. По слухам, как сообщают друзья, Александр застал Марину с другим. Однако они верят в это с трудом, так как женщина была очень домашней.

Отмечается, что Александр рассказывал об измене жены соседу. У мужчины не было работы. Друзья говорят, что в пьяном состоянии Александр очень буйный.

У пары осталось двое детей. Дочка и сын. Они у родственников. Ранее они собирались забрать их к себе на постоянную основу.

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#Дети#Убийство#Криминал#Заречный#Ревность#18+#Екатеринбург#Буйный#Дарья Сорокина#Измена
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