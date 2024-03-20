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Двух девушек из Челябинска приговорили к лишению свободы за побои и издевательства

Двух девушек из Челябинска приговорили к лишению свободы за побои и издевательства

20 марта 2024, 05:36
Фото: 1MI
В Челябинске суд вынес приговор двум девушкам, которые заставили 54-летнюю женщину рыть себе могилу.

Подсудимых приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, обе девушки выплатят компенсацию пострадавшей в размере 50 тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Напомним, инцидент произошел в апреле 2023 года. Пострадавшая якобы приставала к молодому человеку, который подвез ее до работы. Когда об этом узнала девушка этого парня, она вместе со своей подругой ее похитила.

Женщину отвезли в квартиру, где ее избивали, а затем отвезли в лес и заставляли рыть себе могилу. После этого осужденные уехали, а женщина вышла на дорогу и попросила помощи. Когда ее привезли в город, она обратилась в полицию.

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