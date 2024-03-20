Как защититься от туберкулеза и других инфекционных заболеваний

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Каждый из нас ежедневно контактирует с большим количеством микроорганизмов, но не все они способны вызвать инфекционное заболевание. Для того, чтобы иметь четкое понимание, с чем в случае заражения придется бороться, необходимо знать, какие вирусы существуют в нашем мире. Специалисты выделяют несколько основных возбудителей человеческих недугов. Одним из главных являются бактерии. Они вызывают, например, холеру, туберкулез и дифтерию. Далее идут вирусы, которые способствуют развитию гриппа, герпеса, ОРВИ и ВИЧ.
Следующая категория — грибы, провоцирующие болезни кожи и органов дыхания. Простейшие развивают дизентерию, малярию. Гельминты — аскаридоз, трихинеллез. Прионы — заболевания органов нервной системы. Насекомые — педикулез, энцефалит.
Самый распространенный путь — воздушно-капельный. Так происходит передача вирусов гриппа, любых простудных заболеваний, туберкулеза, кори, дифтерии и многих других недугов. Для недопущения распространения инфекций необходимо регулярно проветривать помещения (офис, квартиру), использовать защитные маски и как можно реже посещать многолюдные места, особенно в период роста заболеваемости.
Кишечные инфекции, сальмонеллез, гепатит А передаются пищевым путем. Здесь ключевую роль играет соблюдение правил личной гигиены. Мытье рук, продуктов питания — важная составляющая крепкого здоровья.
Не менее популярный путь заражения — половой. Сюда относятся гепатит В и С, ВИЧ, который при отсутствии лечения перетекает в СПИД, и прочее. Специалисты советуют не пренебрегать средствами контрацепции. Вышеуказанные болезни можно получить и через кровь, поэтому при работе со шприцами или другими хирургическими инструментами, при посещении тату-/пирсинг-салона важна стерильность.
Давайте разберем одно из самых распространенных заболеваний в мире. Согласно информации ВОЗ, в мире ежегодно заражаются туберкулезом порядка 10 миллионов человек, из которых около 1,5 миллионов умирают. В России погибают более 6 тысяч в год. Статистика Свердловской области также неутешительна: 52 заболевших на 100 тысяч населения, смертность — 7,2 случая на те же 100 тысяч.
С момента попадания туберкулезной бактерии в организм человека и до ее первых проявлений иногда проходит несколько лет. Решающую роль здесь играет иммунитет, который способен уничтожить распространение этой болезни. Если этого не происходит, то наступает, так называемый, инкубационный период. Активная фаза развития болезни может наступить в любой момент.
Туберкулез — инфекционное заболевание. Микробактерии Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха, названная в честь врача, открывшего этот недуг) провоцируют развитие этой болезни. Она, в свою очередь, поражает в основном легкие человека. Однако бывали случаи распространения на глаза, кожу и даже кости. Если пренебречь лечением, летальный исход неизбежен.
Лучшая защита от туберкулеза — вакцинация. Профилактические осмотры, диспансеризация, ежегодная флюорография помогут выявить заболевание в самом начале. Стоит отметить, что это недуг, которым могут болеть и дети.
Специфическая профилактика туберкулеза, являющегося социально значимым и опасным заболеванием, проводится вакцинами БЦЖ или БЦЖ-М для защиты детей раннего и дошкольного возраста от самых тяжелых, потенциально смертельных форм туберкулеза. Всем детям в нашей стране нужно ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры на туберкулез, а родителям важно не отказываться от проведения диагностики с помощью пробы Манту (у детей до 7 лет) или Диаскинтеста (с 8 лет до 17 включительно) у своих детей для своевременного выявления инфекции. Начиная с 15-летнего возраста проводится цифровая рентгенография органов дыхания или, как ее привыкли называть, флюорография, — рассказала врач кабинета иммунопрофилактики детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Зверева.
Самому большому риску подвергаются те, кто находится в непосредственном контакте с заболевшим, ведь больной туберкулезом человек может заразить не менее десяти ранее здоровых лиц. В таком случае необходимо подключать санитарную профилактику, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и чаще проводить дезинфекционные мероприятия и уборку в помещении. Помимо этого, важна неспецифическая профилактика: ведение здорового образа жизни, соблюдение режима дня, полноценное и сбалансированное питание, занятие физкультурой, укрепление иммунитета закаливанием и другими известными способами.