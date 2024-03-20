Как защититься от туберкулеза и других инфекционных заболеваний

Каждый из нас ежедневно контактирует с большим количеством микроорганизмов, но не все они способны вызвать инфекционное заболевание. Для того, чтобы иметь четкое понимание, с чем в случае заражения придется бороться, необходимо знать, какие вирусы существуют в нашем мире. Специалисты выделяют несколько основных возбудителей человеческих недугов. Одним из главных являются бактерии. Они вызывают, например, холеру, туберкулез и дифтерию. Далее идут вирусы, которые способствуют развитию гриппа, герпеса, ОРВИ и ВИЧ.