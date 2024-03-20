Люди с автоматами ворвались в бизнес-центр Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Возле здания находится несколько машин и автобус. Как известно предварительно, внутрь зашли сотрудники ФСБ, пишет Ура.ру.
Очевидец с мест событйи рассказал, что зашедших в здание людей было 10. Все они в масках, а половина их них вооружена. Прибыли они примерно к 09:30.
Люди с оружием поднялись на 22 этаж, после чего туда перестали пускать других людей. У полиции сказали, что их представители не участвовали в данном мероприятии.
Ранее сообщалось, что молодой человек в Березовском ворвался в техникум и схватился за нож.