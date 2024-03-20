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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

Вооруженные люди приехали в бизнес-центр в Екатеринбурге

Люди с автоматами ворвались в бизнес-центр Екатеринбурга

20 марта 2024, 07:20
Фото: Ура.ру

Вооруженные люди приехали в бизнес-центр в Екатеринбурге

В бизнес-центр Clever Park, который находится в Екатеринбурге, приехали вооруженные люди в масках.

Возле здания находится несколько машин и автобус. Как известно предварительно, внутрь зашли сотрудники ФСБ, пишет Ура.ру.

Очевидец с мест событйи рассказал, что зашедших в здание людей было 10. Все они в масках, а половина их них вооружена. Прибыли они примерно к 09:30.

Люди с оружием поднялись на 22 этаж, после чего туда перестали пускать других людей. У полиции сказали, что их представители не участвовали в данном мероприятии.

Ранее сообщалось, что молодой человек в Березовском ворвался в техникум и схватился за нож.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#ФСБ#Оружие#18+#Екатеринбург#Бизнес-центр#Маски#Дарья Сорокина
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