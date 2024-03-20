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В Германии скончалась учитель немецкого языка из Нижнего Тагила в 101 год

На 101-м году жизни умерла учитель немецкого языка из школы №32 в Нижнем Тагиле

20 марта 2024, 13:14
Фото: 1MI

В Германии скончалась учитель немецкого языка из Нижнего Тагила в 101 год

18 марта из жизни ушла учитель немецкого языка школы Нижнего Тагила №32 Амалия Больдт. Ей был 101 год.

О смерти учителя сообщил в социальных сетях декан факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ и бывший ученик Амалии Ивановны — Олег Родин.

Прекрасный учитель и изумительный человек. Благодаря Амалии Ивановне я полюбил немецкий, и он стал делом моей жизни. Я буду помнить Вас всегда, Амалия Ивановна, — написал он на своей странице.
Фото: Олег Родин

После завершения преподавательской деятельности Амалия Больд уехала жить в Германию. Там она провела последние годы своей жизни. На работу в школу №32 учитель немецкого пришла в конце 70-х годов. Внук Амалии Больд также учится на лингвиста в тагильском институте.

За время своего преподавательства Амалия Ивановна прививала ребятам любовь к немецкому языку, к культуре другой страны. Ее запомнили как талантливого учителя, обаятельную и стильную для советских времен женщину. Многие ее называют легендой школы №32.

Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования близким Амалии Ивановны.

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