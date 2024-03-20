На 101-м году жизни умерла учитель немецкого языка из школы №32 в Нижнем Тагиле

После завершения преподавательской деятельности Амалия Больд уехала жить в Германию. Там она провела последние годы своей жизни. На работу в школу №32 учитель немецкого пришла в конце 70-х годов. Внук Амалии Больд также учится на лингвиста в тагильском институте.