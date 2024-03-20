На 101-м году жизни умерла учитель немецкого языка из школы №32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
О смерти учителя сообщил в социальных сетях декан факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ и бывший ученик Амалии Ивановны — Олег Родин.
Прекрасный учитель и изумительный человек. Благодаря Амалии Ивановне я полюбил немецкий, и он стал делом моей жизни. Я буду помнить Вас всегда, Амалия Ивановна, — написал он на своей странице.
После завершения преподавательской деятельности Амалия Больд уехала жить в Германию. Там она провела последние годы своей жизни. На работу в школу №32 учитель немецкого пришла в конце 70-х годов. Внук Амалии Больд также учится на лингвиста в тагильском институте.
За время своего преподавательства Амалия Ивановна прививала ребятам любовь к немецкому языку, к культуре другой страны. Ее запомнили как талантливого учителя, обаятельную и стильную для советских времен женщину. Многие ее называют легендой школы №32.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования близким Амалии Ивановны.