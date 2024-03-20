На защиту от хакеров мэрия Екатеринбурга истратила почти 50 млн рублей в 2023 году

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В 2023 году власти Екатеринбурга потратили значительную сумму на обеспечение электронной безопасности данных. С хакерами и утечками боролись с помощью качественных антивирусников и лицензионного ПО. Всего из бюджета на эти цели ушло 48,4 млн рублей. Такие данные департамент информатизации города предоставил депутатам гордумы.
В частности, на эти деньги приобрели 17 новых комплектов защиты от прослушки, проверили оборудование, на котором содержатся сведения с гостайной. 27 электронных устройств проверили на наличие жучков.
Защита от хакеров, кибератак и утечек проводится по комплексной программе «Электронный Екатеринбург». А всего на ее реализацию город потратил в прошлом году около 347 млн рублей.
Накануне 8 марта на онлайн-магазины РФ достигло 260 тысяч.