На защиту от хакеров мэрия Екатеринбурга истратила почти 50 млн рублей в 2023 году

В 2023 году власти Екатеринбурга потратили значительную сумму на обеспечение электронной безопасности данных. С хакерами и утечками боролись с помощью качественных антивирусников и лицензионного ПО. Всего из бюджета на эти цели ушло 48,4 млн рублей. Такие данные департамент информатизации города предоставил депутатам гордумы.