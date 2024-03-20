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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Мэрия Екатеринбурга потратила на защиту от хакеров почти 50 млн рублей

На защиту от хакеров мэрия Екатеринбурга истратила почти 50 млн рублей в 2023 году

20 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга потратила на защиту от хакеров почти 50 млн рублей

Антивирусники, лицензионное программное обеспечение, защиту от прослушки администрация Екатеринбурга покупала для сохранения конфиденциальной информации.

В 2023 году власти Екатеринбурга потратили значительную сумму на обеспечение электронной безопасности данных. С хакерами и утечками боролись с помощью качественных антивирусников и лицензионного ПО. Всего из бюджета на эти цели ушло 48,4 млн рублей. Такие данные департамент информатизации города предоставил депутатам гордумы.

В частности, на эти деньги приобрели 17 новых комплектов защиты от прослушки, проверили оборудование, на котором содержатся сведения с гостайной. 27 электронных устройств проверили на наличие жучков.

Защита от хакеров, кибератак и утечек проводится по комплексной программе «Электронный Екатеринбург». А всего на ее реализацию город потратил в прошлом году около 347 млн рублей.

Накануне 8 марта на онлайн-магазины РФ достигло 260 тысяч.

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#Общество#Деньги#Хакеры#Защита#Хакерская атака#Екатеринбург#Киберпреступления#Мэрия Екатеринбурга#Дарья Бобровицкая
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