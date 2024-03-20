Названа дата начала настоящей весны в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
При этом антициклон пока не будет пополняться холодным воздухом, отметила главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко.
20-24 марта на юге региона будет малооблачно и без осадков, а 24–25 марта возможен небольшой мокрый снег. Ночью подморозит от -3, до -8 градусов, а днем будет до +3…+8 градусов. Может немного выпасть снег, но днем он подтает.
На севере же региона будет прохладнее. 24–25 марта вероятен небольшой снег и похолодание: ночью -8…-13 градусов, днем -1…-6 градусов. А 26–27 марта воздух в регионе прогреется до +8, +13 градусов.
Ранее сообщалось, что на юге региона прогнозируется рекордно теплая температура.