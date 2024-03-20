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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Потепление придет в Свердловскую область

Названа дата начала настоящей весны в Свердловской области

20 марта 2024, 09:38
Фото: 1MI

Потепление придет в Свердловскую область

До конца марта в Екатеринбурге будет стоять теплая погода, возвращения холодов не произойдет.

При этом антициклон пока не будет пополняться холодным воздухом, отметила главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко.

20-24 марта на юге региона будет малооблачно и без осадков, а 24–25 марта возможен небольшой мокрый снег. Ночью подморозит от -3, до -8 градусов, а днем будет до +3…+8 градусов. Может немного выпасть снег, но днем он подтает.

На севере же региона будет прохладнее. 24–25 марта вероятен небольшой снег и похолодание: ночью -8…-13 градусов, днем -1…-6 градусов. А 26–27 марта воздух в регионе прогреется до +8, +13 градусов.

Ранее сообщалось, что на юге региона прогнозируется рекордно теплая температура.

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