Названа дата начала настоящей весны в Свердловской области

20-24 марта на юге региона будет малооблачно и без осадков, а 24–25 марта возможен небольшой мокрый снег. Ночью подморозит от -3, до -8 градусов, а днем будет до +3…+8 градусов. Может немного выпасть снег, но днем он подтает.