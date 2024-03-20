Названы три худших микрорайона для жизни в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Так, озвучено три самых непопулярных района, в которых екатеринбуржцы неохотно покупают жилье. Рейтинг обнародовали эксперты Уральской палаты недвижимости и агентства «Рио Люкс», а также Е1.
Так, люди не охотно покупают квартиры в микрорайоне Рудный. По словам риелторов, горожане недовольны из-з излучения от рудных полей.
Второй микрорайон — Кольцово. Здесь причин несколько — он далеко от города, рядом аэропорт и шумы.
Кроме того, местные жители не торопятся покупать квартиры в микрорайоне Компрессорный. Из минусов горожане называют все тоже самое, что и с Кольцово. Но есть здесь еще один недостаток — рядом находится психдиспансер.
А, напротив, спросом сейчас пользуется Сортировка. И Новая, и Старая.
Ранее жители ВИЗа в Екатеринбурге пожаловались на изменение трамвайного маршрута.