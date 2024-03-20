tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Екатеринбурге составлен рейтинг худших микрорайонов для жизни

Названы три худших микрорайона для жизни в Екатеринбурге

20 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге составлен рейтинг худших микрорайонов для жизни

Екатеринбург входит в число городов, в которых регулярно вводится много нового жилья. При этом люди готовы приобретать квартиры не во всех микрорайонах.

Так, озвучено три самых непопулярных района, в которых екатеринбуржцы неохотно покупают жилье. Рейтинг обнародовали эксперты Уральской палаты недвижимости и агентства «Рио Люкс», а также Е1.

Так, люди не охотно покупают квартиры в микрорайоне Рудный. По словам риелторов, горожане недовольны из-з излучения от рудных полей.

Второй микрорайон — Кольцово. Здесь причин несколько — он далеко от города, рядом аэропорт и шумы.

Кроме того, местные жители не торопятся покупать квартиры в микрорайоне Компрессорный. Из минусов горожане называют все тоже самое, что и с Кольцово. Но есть здесь еще один недостаток — рядом находится психдиспансер.

А, напротив, спросом сейчас пользуется Сортировка. И Новая, и Старая.

Ранее жители ВИЗа в Екатеринбурге пожаловались на изменение трамвайного маршрута.

В Екатеринбурге предприимчивый собственник жилья прописал у себя почти 1400 мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге выросла цена на паркинги и гаражиСтоимость жилья взлетела в ЕкатеринбургеЛюди с автоматами ворвались в бизнес-центр Екатеринбурга
#Экономика#Свердловская область#Жилье#Кольцово#Аэропорт#Сортировка#Поле#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Компрессорный
Подпишитесь
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:17
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
18 марта, 11:57
«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
Вчера, 06:22
За оторванную голову коллеги мастеру нефтебазы в Тагиле дали два года условно
Вчера, 15:51
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
Вчера, 14:26
Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности
Вчера, 10:11
"