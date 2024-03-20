Небольшие осадки придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Осадки ожидаются в северной части региона благодаря холодному воздуху, который поступает из Арктики, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В Екатеринбурге ожидается +5… +7 градусов, а также малооблачность. Осадков в городе не прогнозируется.
Напомним, 20 марта 2024 года в Нижнем Тагиле температура днем повысится до +6 градусов, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
В предстоящие выходные осадков не ожидается. Порывы ветра прогнозируются до 12 метров. Температура воздуха не изменится.