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Небольшие осадки придут в Свердловскую область

Небольшие осадки придут в Свердловскую область

20 марта 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области прогнозируются небольшие осадки из-за холодного воздуха 20 марта 2024 года.

Осадки ожидаются в северной части региона благодаря холодному воздуху, который поступает из Арктики, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге ожидается +5… +7 градусов, а также малооблачность. Осадков в городе не прогнозируется.

Напомним, 20 марта 2024 года в Нижнем Тагиле температура днем повысится до +6 градусов, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В предстоящие выходные осадков не ожидается. Порывы ветра прогнозируются до 12 метров. Температура воздуха не изменится.

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