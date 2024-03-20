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Житель Первоуральска, забивший до смерти падчерицу, попал под второе дело

Обвиняемого в смерти двухлетней падчерицы первоуральца будут судить еще и за кражу

20 марта 2024, 15:31
Фото: 1MI

Житель Первоуральска, забивший до смерти падчерицу, попал под второе дело

Житель Первоуральска, которого подозревают в жестокой расправе с двухлетней малышкой, пойдет под суд еще и за кражу. Ее он совершил до убийства.

В Первоуральске правоохранители расследуют второе уголовное дело в отношении мужчины, которого задержали по подозрению в убийстве двухлетней падчерицы, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Второе дело было открыто по подозрению в краже. По словам источника, украденный предмет мужчина вернул, однако факт преступления установлен, поэтому состоится суд. При этом дело об убийстве рассматривает Ленинский райсуд Екатеринбурга, а о краже — Чкаловский.

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Первое рассмотрение дела о краже должно было пройти 13 марта, однако мужчина уже находился в СИЗО, доставить в суд его не получилось.

Напомним, что неоднократно судимый житель Первоуральска убил маленькую дочь своей сожительницы в начале декабря. На теле девочки были обнаружены многочисленные ушибы и кровоподтеки. При этом пара пыталась уверить правоохранителей, что ребенок упал с горки.

В Екатеринбурге в третий раз судил геймера, который избил ремнем и убил пятилетнюю падчерицу.

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