Обвиняемого в смерти двухлетней падчерицы первоуральца будут судить еще и за кражу

Напомним, что неоднократно судимый житель Первоуральска убил маленькую дочь своей сожительницы в начале декабря. На теле девочки были обнаружены многочисленные ушибы и кровоподтеки. При этом пара пыталась уверить правоохранителей, что ребенок упал с горки.