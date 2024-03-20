Обвиняемого в смерти двухлетней падчерицы первоуральца будут судить еще и за кражу

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Первоуральске правоохранители расследуют второе уголовное дело в отношении мужчины, которого задержали по подозрению в убийстве двухлетней падчерицы, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Второе дело было открыто по подозрению в краже. По словам источника, украденный предмет мужчина вернул, однако факт преступления установлен, поэтому состоится суд. При этом дело об убийстве рассматривает Ленинский райсуд Екатеринбурга, а о краже — Чкаловский.
Первое рассмотрение дела о краже должно было пройти 13 марта, однако мужчина уже находился в СИЗО, доставить в суд его не получилось.
Напомним, что неоднократно судимый житель Первоуральска убил маленькую дочь своей сожительницы в начале декабря. На теле девочки были обнаружены многочисленные ушибы и кровоподтеки. При этом пара пыталась уверить правоохранителей, что ребенок упал с горки.
В Екатеринбурге в третий раз судил геймера, который избил ремнем и убил пятилетнюю падчерицу.