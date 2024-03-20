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Педагога в Каменске-Уральском уволили из МВД за издевательства над студенткой

Педагога в Каменске-Уральском уволили из МВД за издевательства над студенткой

20 марта 2024, 06:04
Фото: 1MI
Сотрудника полиции, который преподавал в техникуме в Каменске-Уральском, уволили из МВД после того, как он ставил студентку на колени. Увольнение произошло 19 марта 2024 года.

Мужчину уволили из органов задним числом. В приказе указана дата увольнения — 14 марта 2024 года, пишет Ура.ру.

По словам очевидца, свердловчанин, у которого было звание офицера, был отстранен от занимаемой должности по отрицательным причинам.

Напомним, мужчина в качестве «воспитательных методов» бил студентов ремнем. В феврале 2024 года он поставил на колени 17-летнюю девушку, несмотря на то, что у нее артрит. После этого студентка попала в больницу.

Вскоре после случившегося инцидента свердловчанина уволили из техникума.

Студентка из Каменска-Уральского после «наказания» педагога лежит в больнице
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