Педагога в Каменске-Уральском уволили из МВД за издевательства над студенткой

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Мужчину уволили из органов задним числом. В приказе указана дата увольнения — 14 марта 2024 года, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, свердловчанин, у которого было звание офицера, был отстранен от занимаемой должности по отрицательным причинам.
Напомним, мужчина в качестве «воспитательных методов» бил студентов ремнем. В феврале 2024 года он поставил на колени 17-летнюю девушку, несмотря на то, что у нее артрит. После этого студентка попала в больницу.
Вскоре после случившегося инцидента свердловчанина уволили из техникума.