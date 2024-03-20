Похитившие у пенсионеров 1,8 млн рублей тагильские подростки пойдут под суд

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Тагиле пройдет суд над двумя юношами 2007 года рождения, которые входили в состав преступной группы и вымогали деньги у пенсионеров, сообщает свердловская прокуратура.
В банде было шесть человек. Преступники звонили пожилым людям и изображали близких родственников, меняя голоса. Пенсионерам сообщали о ДТП, после которого нужны деньги на лечение или взятку сотрудникам ГИБДД.
Молодые люди должны были забирать деньги, которые отдавали бабушки и дедушки. После этого они переводили средства на карту, себе оставляли сумму вознаграждения. Всего мошенники успели похитить у пенсионеров 1,8 млн рублей.
Ранее в Нижнем Тагиле аферисты выманили 180 тысяч рублей у жителя столицы, приехавшего в командировку.