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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В Нижнем Тагиле будут судить подростков, похитивших у пенсионеров 1,8 млн рублей

Похитившие у пенсионеров 1,8 млн рублей тагильские подростки пойдут под суд

20 марта 2024, 14:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле будут судить подростков, похитивших у пенсионеров 1,8 млн рублей

Несовершеннолетние были членами преступной группы. В их обязанности входила доставка денег, которые передавали пенсионеры Нижнего Тагила.

В Тагиле пройдет суд над двумя юношами 2007 года рождения, которые входили в состав преступной группы и вымогали деньги у пенсионеров, сообщает свердловская прокуратура.

В банде было шесть человек. Преступники звонили пожилым людям и изображали близких родственников, меняя голоса. Пенсионерам сообщали о ДТП, после которого нужны деньги на лечение или взятку сотрудникам ГИБДД.

Молодые люди должны были забирать деньги, которые отдавали бабушки и дедушки. После этого они переводили средства на карту, себе оставляли сумму вознаграждения. Всего мошенники успели похитить у пенсионеров 1,8 млн рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле аферисты выманили 180 тысяч рублей у жителя столицы, приехавшего в командировку.

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