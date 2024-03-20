Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Комиссия по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию провела очередное выездное заседание с целью познакомиться с деятельностью компании IRidi, основанной еще в 2008 году в Нижнем Тагиле. ИТ-организация производит программное обеспечение и оборудование для управления умными домами, офисами, музеями и автомобилями не только для пользователей из России, но и для стран Европы, Азии и Северной Америки.
Мы постоянно знакомимся с предпринимателями и компаниями Нижнего Тагила. Действительно, берет гордость за город Нижний Тагил, который не только лидер в металлургии, но и становится лучшим, не побоюсь этого слова, в производстве решений для умных домов. Действительно, впечатляют и планы компании, и само ее развитие. IRidi продает свои продукты практически по всему миру, — отметил председатель постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Константин Шведов.
Помимо основной деятельности, компания регулярно проводит экскурсии для старшеклассников с целью популяризации ИТ-отрасли. Студенты университетов и колледжей проходят здесь практику, познают всю суть производства и уже после окончания учебного заведения могут продолжить развиваться и обучаться совместно с профессионалами.
Мы практически импортозаместили все ушедшие с введением санкций технологии. Зарубежными остаются в основном электронные компоненты. Материалы для нашей продукции, например, металл, изготавливаются в Нижнем Тагиле. Мы обучаем выпускников вузов, колледжей, берем их к себе на работу. Сейчас у нас трудятся около 160 сотрудников: от аналитиков до маркетологов, — рассказал генеральный директор и основатель компании IRidi Сергей Королев.
По итогам выездных мероприятий, как пояснил Константин Шведов, принимаются решения о дальнейшем взаимодействии администрации Нижнего Тагила с предпринимателями.
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