Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?

Комиссия по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию провела очередное выездное заседание с целью познакомиться с деятельностью компании IRidi, основанной еще в 2008 году в Нижнем Тагиле. ИТ-организация производит программное обеспечение и оборудование для управления умными домами, офисами, музеями и автомобилями не только для пользователей из России, но и для стран Европы, Азии и Северной Америки.