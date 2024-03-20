Работодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под суд

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Многодетная мать Любовь Н. из Березовского Свердловской области, сотрудница СОК «Лидер», в 2023 году разбила календарный отпуск на три части, это было внесено в график предприятия. Однако летом она обратилась к начальнику с просьбой перенести часть дней на другой срок. Начальник отказал, в результате была сорвана поездка за границу, сообщает Свердловский областной суд.
Женщина написала заявление в суд, так как из-за действий работодателя пропала путевка в Египет. Также пришлось заплатить неустойку туроператору более 57 тысяч рублей.
Березовский городской суд встал на ее сторону: по законодательству Российской Федерации родители, воспитывающие троих и более детей, могут брать отпуск в любое удобное время.
Многодетная мать просила суд взыскать с работодателя более 117 тысяч рублей материального и 100 тысяч морального ущерба. Требования истицы судья удовлетворил частично, до 30 тысяч рублей снизив сумму морального ущерба.
Жительнице Верхней Пышмы аптека выплатила 200 тысяч за травму обеих рук, которую она получила из-за скользкого порога.