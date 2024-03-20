Работодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под суд

Многодетная мать Любовь Н. из Березовского Свердловской области, сотрудница СОК «Лидер», в 2023 году разбила календарный отпуск на три части, это было внесено в график предприятия. Однако летом она обратилась к начальнику с просьбой перенести часть дней на другой срок. Начальник отказал, в результате была сорвана поездка за границу, сообщает Свердловский областной суд.