Шесть золотых медалей в ски-кроссе завоевали тагильские лыжники на Первенстве региона

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Соревнования проходили на базе ГК «Гора Долгая». Нижнетагильские спортсмены завоевали награды во всех возрастных категориях, сообщает СШОР «Аист».
Золотые медали завоевали юниоры Софья Промышленникова и Михаил Никулин. Варвара Вепрева и Роман Герц — обладатели золотых медалей в юношеской категории, а Назар Айвазов завоевал серебро.
У самых младших тагильских фристайлистов сразу шесть наград: золото — у Александра Колбасова и Анны Порохиной, серебро — у Златы Фиониной и Артема Болкуневича.
Матвей Баранов завоевал бронзовую медаль.
Ранее стало известно, что тагильская лыжница в прыжках с трамплина привезла серебряную медаль Чемпионата России.