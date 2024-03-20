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Первенство Свердловской области принесло тагильским лыжникам медали в ски-кроссе

Шесть золотых медалей в ски-кроссе завоевали тагильские лыжники на Первенстве региона

20 марта 2024, 09:49
Фото: СШОР «Аист»

Первенство Свердловской области принесло тагильским лыжникам медали в ски-кроссе

На Первенстве Свердловской области по фристайлу удачно выступили фристайлисты из спортшколы олимпийского резерва «Аист».

Соревнования проходили на базе ГК «Гора Долгая». Нижнетагильские спортсмены завоевали награды во всех возрастных категориях, сообщает СШОР «Аист».

Золотые медали завоевали юниоры Софья Промышленникова и Михаил Никулин. Варвара Вепрева и Роман Герц — обладатели золотых медалей в юношеской категории, а Назар Айвазов завоевал серебро.

«Аистенок» из Нижнего Тагила привез с Первенства России серебро в ски-кроссе
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У самых младших тагильских фристайлистов сразу шесть наград: золото — у Александра Колбасова и Анны Порохиной, серебро — у Златы Фиониной и Артема Болкуневича.

Матвей Баранов завоевал бронзовую медаль.

Фото: СШОР «Аист»

Ранее стало известно, что тагильская лыжница в прыжках с трамплина привезла серебряную медаль Чемпионата России.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Медали#Екатеринбург#Фристайл#Ски-кросс#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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