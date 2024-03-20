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Спасатели просят жителей Екатеринбурга не выходить на лед

Спасатели просят жителей Екатеринбурга не выходить на лед

20 марта 2024, 10:04
Фото: 1MI
Сотрудники МЧС в Екатеринбурге провели рейд по предупреждению ЧП на водоеме 19 марта 2024 года.

Как рассказали специалисты, структура льда на воде в этом зимнем сезоне рыхлая, а также в нем есть прослойки воздуха. Это связано с перепадами температуры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Из-за потепления и внутренних течений лед тает. В связи с этим у горожан есть риск провалиться в воду. Так, во время рейда был задержан мужчина, который собрался порыбачить на подтаявшем льду. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге мальчик провалился под лед на пруду. Его спасли прохожие.

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#Общество#Спасатели#Штраф#Вода#Рейд#Лед#Рыбак#Предупреждение#Водоем#Таяние#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#МЧС
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