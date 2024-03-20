Спасатели просят жителей Екатеринбурга не выходить на лед

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как рассказали специалисты, структура льда на воде в этом зимнем сезоне рыхлая, а также в нем есть прослойки воздуха. Это связано с перепадами температуры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Из-за потепления и внутренних течений лед тает. В связи с этим у горожан есть риск провалиться в воду. Так, во время рейда был задержан мужчина, который собрался порыбачить на подтаявшем льду. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге мальчик провалился под лед на пруду. Его спасли прохожие.