Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
ООО «Бимтехнет» максимально снизило начальную цену договора, которая составляла изначально 26,1 миллиона рублей. Компания готова сделать работу за 19 миллионов рублей. Удешевление составило около 27%.
Проект необходимо предоставить заказчику к 1 декабря 2024 года. У нового Театра кукол, который расположится на Уральском проспекте, 80, должны быть предусмотрены удобные парковки, подъезды, фонтан, летняя сцена и гараж. В самом здании планируется разместить два зала, на 200 и на 49 мест.
ООО «Бимтехнет» зарегистрировано в Якутске в 2021 году, руководителем является Алесей Федров. Основной вид деятельности компании — обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. Организация была поставщиком в одном госконтракте на сумму 1,9 миллиона рублей и выступала заказчиком в 93 госконтрактах на сумму 113,4 миллиона рублей.
Напомним, на Гальянке в Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра. Работы планируют закончить к концу 2024 года.