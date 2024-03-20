Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле

Проект необходимо предоставить заказчику к 1 декабря 2024 года. У нового Театра кукол, который расположится на Уральском проспекте, 80, должны быть предусмотрены удобные парковки, подъезды, фонтан, летняя сцена и гараж. В самом здании планируется разместить два зала, на 200 и на 49 мест.