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Updated Сегодня, 14:46

В Нижнем Тагиле определен подрядчик для проектировки нового Театра кукол

Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле

20 марта 2024, 14:44
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле определен подрядчик для проектировки нового Театра кукол

Проект нового Театра кукол в Нижнем Тагиле создаст компания из Якутска. На тендер подали заявки 10 различных организаций.

ООО «Бимтехнет» максимально снизило начальную цену договора, которая составляла изначально 26,1 миллиона рублей. Компания готова сделать работу за 19 миллионов рублей. Удешевление составило около 27%.

Проект необходимо предоставить заказчику к 1 декабря 2024 года. У нового Театра кукол, который расположится на Уральском проспекте, 80, должны быть предусмотрены удобные парковки, подъезды, фонтан, летняя сцена и гараж. В самом здании планируется разместить два зала, на 200 и на 49 мест.

ООО «Бимтехнет» зарегистрировано в Якутске в 2021 году, руководителем является Алесей Федров. Основной вид деятельности компании — обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. Организация была поставщиком в одном госконтракте на сумму 1,9 миллиона рублей и выступала заказчиком в 93 госконтрактах на сумму 113,4 миллиона рублей.

Напомним, на Гальянке в Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра. Работы планируют закончить к концу 2024 года.

Нижнетагильский театр кукол переедет в новое здание на Гальянке
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